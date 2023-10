NA ŻYWO: Polska – Bułgaria w drugim dniu zmagań o igrzyska olimpijskie 2024

26:24. Kolejny blok Polaków kończy I seta. Ależ zemściła się niewykorzystana szansa Bułgarów.



Polska prowadzi 1:0. Czas dla Bułgarów. 25:24 dla Polski. Zablokowany Sokołow. 24:24. Atanasov uderzył w aut przechodzącą piłkę. Czas dla Polski. 24:23. As serwisowy Simeona Nikołowa (drugiego z braci) 23:23. Łatwy atak Atanasova. 23:22 dla Polski. Zepsuty serwis Kolewa. 22:22. Mocny atak Sokołowa po prostej. 22:21 dla Polski. Kolejny dobry atak Kaczmarka. 21:21. Długa akcja i wyrównanie po kontrze Nikołowa. Czas dla Bułgarii. 21:20 dla Polski. Atak po dłoniach w wykonaniu Bednorza. 20:20. As Sokołowa na Popiwczaku. 20:19. Najpierw wielkie dyskusje, powtórka akcji, a później atak ze środka Bułgarów. 20:18. Wysoki atak Semeniuka. 19:18. Zablokowany Bednorz. 19:17 dla Polski. Mocny atak Bednorza. 18:17. Zmieścił się w linię boiska Atanasov. 18:16. As serwisowy Semeniuka na Nikołowie. 17:16. Blok Hubera na Grozdanowie. 16:16. Atak po prostej Sokołowa. 16:15 dla Polski. Atak Semeniuka. 15:15. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 15:14. Kontra Polaków (Semeniuk) 14:14. Atak z prawej strony Kochanowskiego. 14:13. Błąd serwisowy Nikołowa. 14:12 dla Bułgarii. Zepsuty serwis Bednorza. 13:12. Zepsuty serwis Sokołowa. Nikola Grbić prosi o czas. 13:11. As serwisowy na Bednorzu. 12:11. Kolew atakuje ze środka. 11:11. Atak ze środka Kochanowskiego. 11:10 dla Bułgarii. Techniczny, lekki atak Nikołowa. 10:10. Zepsuty serwis Hubera. 10:9 dla Polski. Blok-aut po ataku Bednorza. 9:9. Sokołow mocno skuteczny na początku meczu. 9:8. Przepchał się Kaczmarek. 8:8. Blok na Kaczmarku. 8:7. Skuteczna kontra Bułgarów (Grozdanow) 8:6. Kolejny skuteczny atak Sokołowa. 8:5 dla Polski. Atak z drugiej linii Bednorza. 7:5. Atak Sokołowa. 7:4. Punkt Kochanowskiego. 6:4. Punkt Sokołowa. 6:3. Challenge Bułgarów... który kończy się punktem dla Polski. Dotknięcie siatki. 5:3. Zepsuty serwis Sokołowa. 4:3. Zepsuty serwis Kaczmarka. 4:2. Kolejny punkt Polaków 3:2 dla Polski. W roli atakującego.... Marcin Janusz. Punkt rozgrywającego Remis 2:2. Atak Kaczmarka. 2:1 Bułgaria. Trudny atak Nikołowa. Remis 1:1. Atak środkiem Bułgarów 10:01 Zaczynamy mecz. Zepsuty serwis Atanasova



Polska prowadzi 1:0. 9:56 Czas na hymny obu państw. 9:40 Oto wyjściowy skład reprezentacji Polski



twitter.com W drugim meczu na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Polacy zmierzą się z Bułgarią. Początek tego spotkania o godz. 10:00 czasu polskiego. Zapraszamy do prześledzenia naszej relacji na żywo.

Polscy siatkarze mogą odetchnąć z ulgą po pierwszym meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni wygrali 3:2 z Belgią, która sprawiła nam sporo problemów. Na szczęście to górą w tym starciu byli podopieczni Nikoli Grbicia, którzy dodatkowo zapisali się w historii – była to osiemnasta z rzędu wygrana naszych reprezentantów w oficjalnych starciach.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich: Skład reprezentacji Polski siatkarzy

Do tego turnieju polscy siatkarze przystępują w dość sporym osłabieniu. Już wcześniej było wiadomo, że w Xi’an nie zobaczymy Mateusza Bieńka, którego brakowało już podczas mistrzostw Europy. Jednak po mistrzostwach Europy nie wyleczył się kapitan reprezentacji Polski – Bartosz Kurek. W jego miejsce Nikola Grbić zabrał Bartłomieja Bołądzia. Tak prezentuje się skład, który ma nam dać awans do Paryża.

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Po meczu z ekipą Płamena Konstantinowa mistrzowie Europy i zwycięzcy VNL 2023 otrzymają dzień wolnego. Tak prezentuje się terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Polska – Bułgaria (niedziela, 1 października o godzinie 10:00)



Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

Czytaj też:

Nikola Grbić dla „Wprost”: Żaden polski siatkarz nie uważa się za pępek świata. Oni ufają mi, a ja imCzytaj też:

To czyni Nikolę Grbicia uprzywilejowanym. Trener siatkarzy nawet tego nie ukrywał