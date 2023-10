Polska – Bułgaria w kwalifikacjach olimpijskich. O której i gdzie transmisja meczu?

Po zwycięstwie w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy polscy siatkarze udali się do Chin na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Cała reprezentacja przez cały okres od zakończenia ME do wylotu do Xi’an mieli chłodne głowy. W wielu wywiadach, czy to Nikola Grbić, czy inni zawodnicy podkreślali, że największym przeciwnikiem będą oni sami i muszą być w 100 proc. skoncentrowani, by nie doszło do niemiłych niespodzianek.

O której Polacy grają z Bułgarią?

W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zmierzyli się z dobrze znanymi Belgami, których pokonali w 1/8 finału mistrzostw Europy 3:1. Niestety to spotkanie nie było tak łatwe, jak można było się tego spodziewać, a co gorsza podopieczni Nikoli Grbicia byli o włos od przegranej. Na szczęście naszym siatkarzom udało się odwrócić losy meczu i zatriumfować w tie-breaku 3:2 (23:25, 25:20, 25:16, 21:25, 17:15).

Taki obrót spraw może być dobrym kubłem zimnej wody dla naszych zawodników, którzy w kolejnym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Bułgarii. Ten mecz zaplanowano na niedzielę 1 października o godzinie 10:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu i na antenie TVP Sport oraz w internecie w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go i na stronie sport.tvp.pl. Relację z tych zmagań będzie można również prześledzić na stronie sport.wprost.pl

Terminarz meczów Polaków i tabela grupy C

Po tym meczu Biało-Czerwoni będą mieli dzień wolnego. Tak prezentuje się terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Polska – Bułgaria (niedziela, 1 października o godzinie 10:00)



Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

Tabela kwalifikacji do igrzysk olimpijskich

Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Bułgaria 1 1 0 3:0 3 2. Argentyna 1 1 0 3:0 3 3. Polska 1 1 0 3:2 2 4. Kanada 1 1 0 3:2 2 5. Belgia 1 0 1 2:3 1 6. Holandia 1 0 1 2:3 1 7. Chiny 1 0 1

0:3 0 8. Meksyk 1 0 1 0:3 0

