NA ŻYWO: Polska – Meksyk. Kolejny krok w walce o igrzyska olimpijskie

Przed nami kolejny mecz reprezentacji Polski w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Po trzech meczach nasi siatkarze zajmują pierwsze miejsce w tabeli i gdyby teraz zakończyły się rozgrywki, byliby pewnie gry w Paryżu. Do zakończenia rywalizacji pozostały jednak jeszcze cztery spotkania. Najbliższe z nich, to z Meksykiem, jawi się jako obowiązkowe do wygrania.

Relacja na żywo: Polska – Meksyk

Tym razem przeciwnikiem podopiecznych Nikoli Grbicia będzie Meksyk, czyli zespół sklasyfikowany na 24. miejscu rankingu FIVB, jednym wyżej niż Bułgaria. A że z tą ekipą wygraliśmy 3:0, to i tym razem można oczekiwać podobnego wyniku.

Biało-Czerwoni muszą jednak mieć się na baczności, skoro już dwukrotnie musieli walczyć o zwycięstwo do samego końca i rozstrzygali poszczególne potyczki dopiero w tie-breaku. Tak było na starcie kwalifikacji z Belgią, a następnie w meczu z Kanadą. Ostatnia z wymienionych drużyn to rewelacja tegorocznych rozgrywek, więc mimo wszystko triumf nad nią był bardzo wartościowy.

Kadra reprezentacji Polski na mecze kwalifikacji do igrzysk olimpijskich

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Mecze Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich – terminarz

Polska 3:2 Belgia (sobota, 30 września)

Polska 3:0 Bułgaria (niedziela, 1 października)

Polska 3:2 Kanada (wtorek, 3 października o 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o 13:30)

Czytaj też:

Kamil Semeniuk zrobił coś wyjątkowego. Trener Nikola Grbić kolejny raz miał racjęCzytaj też:

Wielka klasa Aleksandra Śliwki. Tak skomentował hasztag „#nieudolni”