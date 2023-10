7:9 Kaczmarek wyblokowany, kontra Holendrów i ze środka kończy Plak. 7:8 Kontra, Ter Horst, punkt dla Holandii. Rywale polskiej drużyny wychodzą na prowadzenie. 7:7 Ter Horst skutecznie z lewego skrzydła, choć Polacy są coraz bliżej, żeby podbić jego atak. 7:6 Bednorz pewnie z lewego ataku, ściągnął przy okazji blokującego Huber, kolejne udane rozegranie Janusza. 6:6 Jorna nie przyjął rewelacyjnie, ale zdołał skończyć akcję, pomiędzy rękoma naszych blokujących mieszcząc piłkę. 6:5 Kontrę kończy ze środka Kuba Kochanowski. Ależ forma naszego środkowego, właściwie na przestrzeni całego sezonu kadrowego. 5:5 Po bloku skutecznie uderza z prawego skrzydła Ter Maat. 5:4 Brawo, świetnie zagraliśmy w asekuracji i obronie. Dobra robota zwłaszcza Leona i Popiwczaka. Punkt zdobył za to Bednorz z lewego skrzydła. 4:4 Kolejny raz Leon, trzecia akcja jego autorstwa, 2:1 po stronie zysków w trzeciej partii. 3:4 Tym razem zerwał atak Leon. Nie zahaczył o ręce blokujących, choć mocno i wysoko złapał piłkę. 3:3 Parkinson skutecznie ze środka siatki. Jak Holendrzy przyjmą, są naprawdę bardzo groźni. 3:2 Lewe skrzydło, mieści się obok bloku Wilfredo Leon. 2:2 Dobry mecz Ter Horsta. Kolejny raz zdobywa punkt dla swojej drużyny. 2:1 Kaczmarek, Kochanowski i Leon zatrzymują Ter Maata skutecznym blokiem. 1:1 Popełniają kolejny błąd na zagrywce Holendrów. 0:1 Polacy czujnie w bloku, ale ostatecznie wybija po rękach Ter Maat. A tak wyglądają statystyki tuż po drugim secie.



twitter.com 10:5225:17 Ter Maat popełnia błąd na zagrywce, stracili ten argument Holendrzy zupełnie w drugiej partii. Mamy wyrównanie (1:1), set dla Polaków! 24:17 Parkinson skutecznie ze środka siatki. 24:16 Ale przeciwnicy Polaków popełniają błąd w polu serwisowy. Tak się nie da wygrać partii. 23:16 I ponownie Ter Horst, tym razem z prawego skrzydła. Jeszcze Holendrzy walczą w drugim secie. 23:15 Teraz już zatrzymany Ter Horst. Świetnym blokiem popisał się Łukasz Kaczmarek. 22:15 Ter Horst wygrał pojedynek jeden na jednego na siatce z Leonem. Nie był daleko od skutecznego bloku polski siatkarz. 22:14 Szybka ręka Norberta Hubera, dostał piłkę pod rękę i wykorzystał to świetnym atakiem ze środka. Dobre rozegranie Janusza. Wraca na boisko Leon za Fornala, do pierwszej linii. 21:14 Myli się na zagrywce Jorna. 20:14 Dłuższa akcja dla Holendrów. Ter Horst nie miał łatwej sytuacji, ale zdołał wybrnąć i dobrze zaatakował po skosie. 20:13 Jorna jeszcze utrzymuje przeciwników na powierzchni. Polacy wyraźnie jednak odżyli, prezentując się bardzo solidnie w drugiej partii. 20:12 Biało-Czerwoni się nie zatrzymują. Holendrzy z kolejnym błędem, poniosło na środku siatki Plaka. 19:12 Wydaje się, że sędzia na za dużo pozwala, jeśli mowa o czystości odbicia. Ostatecznie Polacy robią swoje, zdobywając kolejny punkt. 18:12 Bednorz blokuje Ter Maata. Powiększamy prowadzenie. 17:12 Agresywna kiwka wpada w boisko Polaków. Szkoda, dłuższa akcja, ale kończy ją ostatecznie Gijs Jorna. 17:11 Kaczmarek skutecznie w ataku. Fornal za Leona, dobrze znana zmiana. Wzmocnienie w drugiej linii ze strony gwiazdy Jastrzębskiego Węgla. 16:11 Teraz za dużo siły w zagrywce u Leona. Daleko w aut. 16:10 Wilfredo Leon z kolejnym asem serwisowym! 15:10 Odpowiadamy ze środka skutecznym atakiem Kuby Kochanowskiego. 14:10 Parkinson trafia ze środka. Dobre przyjęcie Holendrów pomimo niezłej zagrywki Kaczmarka. O drugą przerwę na żądanie poprosił trener Piazza. Polacy nie zamierzają jednak zwalniać tempa. 14:9 As serwisowy Łukasza Kaczmarka, brawo! 13:9 W końcu pomylił się Ter Horst. Dłuższa akcja dla Biało-Czerwonych. 12:9 Ależ czapa Wilfredo Leona! Piękny blok polskiego siatkarza. 11:9 Tym razem Ter Horst pomylił się na zagrywce. 10:9 Ter Horst dokłada asa serwisowego, przypadkowo, ale piłka przetoczyła się po taśmie na drugą stronę. 10:8 Po czasie Ter Horst obija ręce Polaków, kolejna udana akcja tego siatkarza. Tym razem z prawego skrzydła. Czas dla holenderskiego zespołu. Trener Piazza nie chce pozwolić na odskoczenie Biało-Czerwonym. 10:7 Dobra zagrywka Hubera, przechodzącą piłkę kończy Leon. Brawo Polacy, osiągamy trzypunktowe prowadzenie! 9:7 Plak popełnia błąd na zagrywce, kolejny punkt dla Polaków. 8:7 Ter Horst po rękach Polaków zdobywa punkt. Biało-Czerwoni jednak coraz czujniejsi na siatce. 8:6 Drugi punktowy blok Polaków w tym spotkaniu. Autorem Norbert Huber. 7:6 Holendrzy popełniają błąd przy wyprowadzeniu kontry. Wcześniej atakował Kaczmarek. Mieli trochę szczęścia Polacy. 6:6 Ter Horst trafił w linię, ale trafił. Ciesząc tym samym swoich kolegów. 6:5 Świetna zagrywka Marcina Janusza, jest as i prowadzenie! 5:5 Kaczmarek kończy atak, ale mamy problemy z dobrym przyjęciem. Widać zmęczenie turniejem po stronie Biało-Czerwonych. 4:5 Plak wykręcił w lewą stronę ze środka siatki, efektowne uderzenie holenderskiego środkowego. 4:4 Bednorz skutecznie z lewego skrzydła, ważna akcja Polaków. 3:4 Niestety nie trafia też z pola serwisowego Wilfredo Leon. Brzydszy fragment spotkania. 3:3 Trzecia popsuta zagrywka Holandii w tym secie. Myli się Ter Maat. 2:3 Ter Maat też popisał się dobrą zagrywką. Dostarczyliśmy piłkę Holendrom, a atak ze środka skończył Parkinson. 2:2 Z lewego skrzydła skutecznie Ter Maat. Nie możemy znaleźć sposobu na tego siatkarza. 2:1 Kolejny błąd na zagrywce Holendrów. Tym razem Ter Horst. 1:1 Ze środka skutecznie Parkinson. 1:0 Plak bardzo blisko asa, ale ostatecznie punkt dla Polaków. 10:30 A oto statystyki po pierwszym secie spotkania.



twitter.com 21:25 Bołądź popełnia błąd na zagrywce i niestety, zaczynamy od przegranego seta spotkanie z Holandią. 21:24 I atakujący, który na co dzień gra w Kędzierzynie-Koźlu skończył atak, dając jeszcze nadzieję Polakom. Na boisko wraca Kaczmarek za Łomacza. 20:24 Tym razem skutecznie Bołądź. 19:24 Kolejna kontra na korzyść Holendrów. Ataku nie skończył Bołądź, a zrobił to po drugiej stronie Ter Maat. 19:23 Świetna zagrywka Kochanowskiego, mieliśmy piłkę po swojej stronie, ale nie zdecydował się Huber. Holendrzy wykorzystali to i naprawili błąd, zdobywając ważny punkt. 19:22 Dobra zagrywka Holendrów po czasie, ale radzimy sobie w przyjęciu i ze środka skutecznie Kochanowski. Druga przerwa na żądanie dla trenera Nikoli Grbicia. 18:22 Niestety Leon popełnia błąd na zagrywce. Będzie trudno wyciągnąć tego seta na swoją korzyść. 18:21 A skutecznie z lewego skrzydła zameldował się Bołądź w swojej pierwszej akcji na boisku. 17:21 Wcześniej jeszcze pomylił się na zagrywce Kaczmarek... Bartłomiej Bołądź za Marcina Janusza i Grzegorz Łomacz za Łukasza Kaczmarka, czyli klasyczna podwója zmiana w polskiej drużynie. 17:20 Rozbił potrójny blok Leon, choć łatwo nie było. Polacy nie potrafią zaskoczyć holenderskiego bloku. 16:20 Trudna piłka, którą skończył jednak Ter Horst. 16:19 Sytuacyjna piłka, którą skończył Leon. Mieliśmy problemy z przyjęciem, ale świetnie wybrnął nasz zawodnik. 15:19 Myli się na zagrywce Bednorz. Wraca Leon pod siatkę, Fornal zrobił swoje w drugiej linii. 15:18 Kaczmarek skutecznie zaatakował po skosie. 14:18 Ter Horst skutecznie, Holendrzy utrzymują kilka punktów przewagi. 14:17 Tym razem ze środka skutecznie Huber. To są dobre pomysły Janusza, brawo! 13:17 Gijs Jorna efektownie oszukał polski blok z lewego skrzydła. 13:16 Skoro skrzydła nie do końca działają, ze środka skończył Kochanowski. Janusz szuka jak najlepszych rozwiązań w ofensywie. 12:16 Kolejny atak, po dłuższej akcji, zrywa Bednorz. Polacy nie są skuteczni w ofensywie na tym etapie seta. Za Leona na boisku pojawia się Tomasz Fornal. 12:15 Po czasie zagrywkę popsuł Leon. Tym razem o czas poprosił Roberto Piazza, trener Holendrów. 12:14 AS SERWISOWY NUMER DWA. Brawo Wilfredo Leon! 11:14 Świetna odpowiedź Leona z lewego skrzydła. Atomowe uderzenie przyjmującego, który wcześniej został sprawdzony w przyjęciu. 10:14 Pomyłka Bednorza w ataku. Niestety, Holandia powiększa przewagę. 10:13 Holendrzy nieźle jakościowo. Skutecznie ze środka Michael Parkinson. 10:12 Polacy jednak dobrze przyjmują zagrywkę, konkretnie Bednorz. W ataku skutecznie za to Kaczmarek. 9:12 Atak po rękach Leona, tak Holandia ponownie wychodzi na trzy punkty przewagi. 9:11 I udana odpowiedź na chwilowy przestój. Huber ze środka uciekł od holenderskiego bloku. O przerwę na żądanie poprosił trener Grbić. 8:11 As serwisowy, ustrzelony Leon. Autorem Fabian Plak. 8:10 Kolejny raz polski blok obity. Ter Maat utrzymuje swoją skuteczność. 8:9 Pierwszy skuteczny atak Łukasza Kaczmarka, z lewego skrzydła. 7:9 Atak z szóstej strefy Holendrów. Polacy nie byli przygotowani w obronie, a wydaje się, że mogli podbić lepiej tę piłkę. 7:8 Dłuższa akcja, z której górą wychodzą Polacy! Zadecydował szczelny blok, potrójna ściana na lewym skrzydle. 6:8 Holenderski blok przesunął się dobrze i zablokował atak Hubera. 6:7 Uruchomiony środek Holendrów, skutecznie. Dobrze Gijs Jorna. 6:6 Nie zatrzymuje się również Bednorz. Dostał szansę od Nikoli Grbicia i wykorzystuje ją z nawiązką, dobra akcja w ofensywie. 5:6 Z prawego skrzydła skutecznie Ter Maat. Kolejna dobra akcja tego doświadczonego siatkarza. 5:5 As serwisowy Leona, wielkie brawa! 4:5 Świetna zagrywka Leona, Polacy mieli piłkę po swojej stronie. Holendrzy walczyli, ale środkiem zakończył akcję Kuba Kochanowski. Brawo Polacy za tę akcję. 3:5 Po chwili Ter Maat myli się jednak na zagrywce. 2:5 Dobrze popracowaliśmy w bloku, świetnie w obronie Popiwczak, ale ostatecznie skutecznie Ter Maat. 2:4 Świetnie na lewy atak rozegrał Marcin Janusz, a skuteczną akcją popisał się Wilfredo Leon. 1:4 Zagrywkę popsuł Norbert Huber. 1:3 Druga piłka dla Leona i tym razem polski przyjmujący przeforsował potrójny blok Holendrów. 0:3 Blokowany na lewym skrzydle przed potrójny blok Wilfredo Leon. 0:2 Asem serwisowym popisał się Fabian Plak. 0:1 Dobra zagrywka Bartosza Bednorza, ale ostatecznie punkt dla Holendrów. Z prawego skrzydła skutecznie Thijs Ter Horst 10:01 Rozpoczynamy mecz, życzymy udanych emocji i oby do Paryża, powodzenia dla Biało-Czerwonych. 10:00 Co ciekawe, obie drużyny zmierzyły się ze sobą w fazie grupowej ME 2023. Biało-Czerwoni kilka tygodni temu zwyciężyli 3:1. 9:58 Teraz czas na hymn Holandii. Nasi przeciwnicy również w swoich pierwszych zestawach, czyli klasycznym pomarańczowo-niebieskim. 9:57 Rozpoczynamy od hymnów państwowych. Na początek Mazurek Dąbrowskiego. Polacy dzisiaj w biało-czerwonych zestawach, czyli swoim pierwszym wyborze strojów. 9:55 Z tego co słychać prosto z Chin, w składzie Polaków szykuje się jeszcze jedna zmiana. Na pozycji libero za Pawła Zatorskiego zagra Jakub Popiwczak. 9:53 Łukasz Kaczmarek, atakujący Polaków, rozegra za to dzisiaj swój... 73 mecz w sezonie. Trudno w to uwierzyć, ale tak absurdalny jest właśnie terminarz siatkarskich wydarzeń.



Łukasz Kaczmarek nie gryzł się w język. Atakujący reprezentacji wytknął wielki absurd 9:50 Wracając do Polaków, liderem ofensywy w wygranym wczoraj meczu z Argentyną (3:1) był autor 23 punktów, Wilfredo Leon. Przyjmujący imponował nie tylko w ataku, ale też – już niemal zgodnie z tradycją – w polu serwisowym.



twitter.com 9:49 Dużym zaskoczeniem w turnieju kwalifikacyjnym w Chinach jest postawa Belgów. Właśnie wygrali mecz z Kanadą (3:1) i są o krok od spełnienia marzeń i wyjazdu na IO 2024.



twitter.com 9:47 Warto dodać, że jeśli dzisiaj Polacy wygrają, to zapewnią sobie bilety na igrzyska olimpijskie w Paryżu. 9:43 Pojawił się też skład Holendrów. Co istotne, rywale Polaków rozpoczną mecz bez największej gwiazdy. Nimir Abdel-Aziz pozostanie w kwadracie dla rezerwowych. 9:41 W takim składzie Biało-Czerwoni rozpoczną mecz z Holandią. Do wyjściowego składu wskakuje Bartosz Bednorz.



twitter.com 7:30 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Bądźcie z nami!

Złoci medaliści Ligi Narodów oraz mistrzowie Europy idą jak burza w swoim ostatnim tegorocznym wyzwaniu. Polscy siatkarze mają jednak do ugrania najwięcej, bo gra toczy się o kwalifikację olimpijską. Polacy na swoim koncie mają komplet pięciu wygranych turniejowych meczów. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odprawiła kolejno: Belgów, Bułgarów, Kanadyjczyków, Meksykanów i Argentyńczyków.

Do szczęścia Polakom brakuje bardzo niewiele. Żeby wywalczyć przepustki do Paryża Biało-Czerwoni muszą wygrać sobotni pojedynek. Holendrzy, choć zaliczani do grona faworytów turnieju kwalifikacyjnego w Chinach, już kilka dni temu stracili jakiekolwiek szanse na awans. Wydaje się zatem, że już nic nie będzie w stanie powstrzymać Polaków.

Relacja na żywo: Polska – Holandia

Warto zaznaczyć, że pięć wygranych spotkań w Chinach składa się łącznie na aż 22 zwycięstwa w 2023 roku. Biało-Czerwoni przeszli w imponującym stylu przez niemal całą Ligę Narodów, następnie poprawili mistrzowskim tytułem w walce o prymat na Starym Kontynencie, żeby na koniec świetnie prezentować się w walce o igrzyska.

Forma drużyny prowadzonej przez trenera Grbicia jest imponująca. Najważniejszy cel tego sezonu jest na wyciągnięcie ręki. Polacy z pewnością chcą zarówno awansować na igrzyska do Paryża (2024), jak i w samej stolicy Francji przełamać fatalną passę porażek w ćwierćfinałach olimpijskich. Polscy siatkarze na turniejach rangi IO nie mogą przebrnąć tego wyzwania nieprzerwanie od 2004 roku.

Mecze Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich – terminarz

Polska 3:2 Belgia (sobota, 30 września)

Polska 3:0 Bułgaria (niedziela, 1 października)

Polska 3:2 Kanada (wtorek, 3 października, g. 10:00)

Polska 3:0 Meksyk (środa, 4 października, g. 10:00)

Polska 3:1 Argentyna (piątek, 6 października, g. 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października, g. 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października, g. 13:30)

Czytaj też:

Nikola Grbić ukarał polskiego siatkarza. Długo z tym zwlekałCzytaj też:

Michał Winiarski w niecałą dobę ograł dwóch gigantów. Co za historia w grze o igrzyska!