Siatkarz Warty Zawiercie z poważnym urazem. Straci nawet większość sezonu

Polscy kibice przez ostatnie miesiące mieli wiele powodów do dumy. Siatkarze i siatkarki odnieśli wielkie sukcesy, przez co w przyszłym roku zobaczymy dwie drużyny na igrzyskach olimpijskich. Panie już wznowiły rywalizację w polskiej lidze. Za tydzień przyjdzie czas na panów. Kluby od wielu tygodni przygotowują się do sezonu, lecz dopiero teraz mają do dyspozycji pełen skład.

Warta Zawiercie traci gracza z powodu kontuzji

Choć sezon się jeszcze nie zaczął, to niektóre kluby już przeżywają trudny okres ze względu na kontuzje. W ostatnich dniach Jastrzębski Węgiel poinformował o urazie Moustaphy M’Baye. Środkowy przez uraz palca straci trzy tygodnie gry, przez co ominie go inauguracja PlusLigi. Ze znacznie poważniejszym wyzwaniem musi zmierzyć się Aluron CMC Warta Zawiercie. Klub rywalizował w ten weekend w Memoriale Arkadiusza Gołasia posiłkując się pożyczonym z Gwardii Wrocław Mariuszem Schamlewskim.

W mediach społecznościowych czwarta drużyna poprzedniego sezonu poinformowała, że kontuzji nabawił się Tomasz Kalembka. Uraz środkowego jest bardzo poważny, gdyż dotyczy problemów z kręgosłupem. Warta wysłała zawodnika na badania, które wykazały konieczność przeprowadzenia zabiegu oraz długą rehabilitację. Nie wiadomo ile dokładnie potrwa przerwa 32-latka, lecz z pewnością potrwa ona kilka miesięcy. To oznacza, że zawodnik straci dużą, jak nie większą część sezonu.

„Takich informacji wolimy nie przekazywać... Z powodu urazu kręgosłupa w najbliższym czasie nie zobaczymy na boisku Tomka Kalembki – badania wykazały, że konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu i rehabilitacja, która potrwa kilka miesięcy. Kali, wracaj szybko do zdrowia!” – napisała Warta w mediach społecznościowych.

Warta Zawiercie powalczy w Pucharze CEV

Aluron CMC Warta Zawiercie po zajęciu czwartego miejsca w sezonie PlusLigi 2022/2023 powalczy w Pucharze CEV. Ze względu na ograniczenia hali w Zawierciu spotkania w roli gospodarza w europejskich pucharach będzie rozgrywać w Sosnowcu.

