Złe wieści z obozu Jastrzębskiego Węgla. Podstawowy zawodnik mistrzów kontuzjowany

Moustapha M’Baye w poprzednim sezonie przebojem wdarł się do składu Jastrzębskiego Węgla. Początek sezonu środkowy zaliczył w barwach Cuprum Lubin. W styczniu siatkarz zdecydował się jednak skorzystać z możliwości przenosin do Jastrzębskiego Węgla. Efekt? Kilka miesięcy później rozpoczynający swoją drogę w PlusLidze w Gdańsku zawodnik został mistrzem Polski oraz finalistą Ligi Mistrzów.

Kontuzja ważnego siatkarza Jastrzębskiego Węgla

W piątek (tj. 13 października) mistrzowie PlusLigi poinformowali o kontuzji swojego środkowego. M’Baye doznał urazu palca, co potwierdził Bartosz Celadyna, fizjoterapeuta Jastrzębskiego Węgla.

– Dostałem niefortunnie piłką w palec podczas bloku. Palec wyskoczył mi ze stawu […] Przy nastawianiu palca nie było koniecznie wsadzanie żadnych drutów czy śrub. Palec został nastawiony, zszyty, teraz rana musi się zagoić – powiedział na łamach strony internetowej klubu M’Baye.

Według piątkowych informacji środkowego czekają trzy tygodnie przerwy. Rozgrywki ligowe w PlusLidze ruszają już w piątek 20 października. Pierwszym pojedynkiem będzie spotkanie, w którym zagrają właśnie siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Rywalem mistrzów Polski w wyjazdowym starciu będzie PSG Stal Nysa.

Nowy sezon PlusLigi tuż za rogiem!

Warto dodać, że oprócz startujących rozgrywek ligowych, kibice siatkówki będą mogli zobaczyć dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu w starciu o AL-KO Superpuchar Polski. Starcie Jastrzębskiego Węgla z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle o pierwsze trofeum już 3 listopada. Areną zmagań będzie katowicki Spodek.

A wracając do tematów PlusLigi, kolejka numer 1 jest zaplanowana od 20 do 23 października. Wszystkie mecze będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie streamingowej Polsat Box Go.

