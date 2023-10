Zaskakujący transfer z PlusLigi. Doświadczony siatkarz trafił do egzotycznej ligi

Adrian Buchowski to bardzo doświadczony przyjmujący, którego kariera zapowiadała się bardzo obiecująco. Zawodnik w 2009 roku zdobył złoto Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy, a ponadto w tym samym roku był najlepiej punktującym Mistrzostw Europy Kadetów.

Doświadczony siatkarz znalazł nowy klub. Zaskakujący transfer

Swoje pierwsze siatkarskie kroki Adrian Buchowski stawiał w SMS PZPS Spała, z którego trafił do Jastrzębskiego Węgla w 2010 r. Tam miejsca nie zagrzał, bo po roku przeniósł się do ekipy Siatkarz Wieluń, a w następnym sezonie do Ślepska Suwałki. W 2021 roku, czyli po dziewięciu latach przyjmujący wrócił na dwa sezony do podlaskiego zespołu. Po drodze zawodnik występował w Effectorze Kielce, AZS Olsztyn, MKS Będzin oraz GKS Katowice.

Barwy Ślepska Malow Suwałki Adrian Buchowski reprezentował do 2023 roku. Już na początku maja br. klub z Podlasia poinformował, że przyjmujący odejdzie z klubu przed sezonem 2023/24. "Dziękujemy Adrianowi za dwa sezony wspólnych doświadczeń. To zawodnik, który w kluczowych momentach sezonów 2021/2022 i 2022/2023 potrafił pokazać swoją wartość, choć w minionej kampanii PlusLigi występował na boisku w zdecydowanie mniejszym wymiarze, niż miało to miejsce, chociażby rok wcześniej i tutaj odczuwamy pewien niedosyt. Mamy poczucie, że dało się wycisnąć z tej współpracy nieco więcej. Życzymy "Buchowi" wszystkiego, co najlepsze i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych etapach kariery." – mówił wówczas Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki.

Adrian Buchowski zdecydował się odejść z PlusLigi po 11 sezonach. Trafi on na Bliski Wschód, do Arabii Saudyjskiej. Tam będzie reprezentował drużynę Damac. O tym transferze poinformował za pośrednictwem swojego Facebooka.

