Trener reprezentacji Włoch bez pracy. Zwolnienie po porażce w Łodzi

Polska siatkówka w tym roku miała wiele powodów do zadowolenia. Mężczyźni wygrali Ligę Narodów, mistrzostwo świata, a także turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Kobiety zgarnęły brąz VNL (pierwszy medal rangi światowej od 55 lat), a także zajęły drugie (również premiowane awansem) miejsce w łódzkich zmaganiach o bilety do Paryża.

Davide Mazzanti zwolniony z reprezentacji Włoch siatkarek

O ile awans panów był odbierany jako coś raczej pewnego, o tyle panie sprawiły kibicom wielką pozytywną niespodziankę. W losowaniu grup turnieju kwalifikacyjnego znalazły się w trzecim koszyku, co oznaczało dwie teoretycznie silniejsze ekipy. Tegoroczny sezon pokazał jednak, że nie ma na świecie ekipy, przed którą drżałaby ekipa Lavariniego. Turniej w Łodzi tak się ułożył, że ostatni mecz zmagań – Polska kontra Włochy – przesądzał o awansie. Biało-Czerwone wygrały 3:1, skazując Italię na walkę o igrzyska poprzez pozycję w rankingu FIVB.

Brak bezpośredniej kwalifikacji skomplikował i tak już trudną sytuację w żeńskiej kadrze Włoch. Od wielu miesięcy mówiło się o konflikcie Davide Mazzantiego z doświadczonymi zawodniczkami na czele z gwiazdą światowego volleya, Paolą Egonu. Atakującej Vero Volley Mediolan zabrakło w kwalifikacjach, choć jej następczyni, Ekaterina Antropova, spisała się z dobrej strony. Nie zmienia to faktu, że w atmosferze konfliktów i słabych wyników, media wyczekiwały ogłoszenia rozstania FIPAV (Włoskiego Związku Siatkówki) z Mazzantim. To nastąpiło w piątkowe południe.

„Włoska Federacja Piłki Siatkowej i trener Davide Mazzanti ogłaszają, że za obopólną zgodą rozwiązali łączącą ich współpracę. Po spotkaniu w Caorle, podczas posiedzenia Rady Federalnej, FIPAV i trenera z Marche ustalono, że nie ma już warunków do wspólnej pracy” – napisano na stronie związku w komunikacie.

Julio Velasco może objąć kadrę Włoch kobiet

Mazzanti pracował z kadrą od 2017 roku. Zdobył dwa medale mistrzostw świata, a także mistrzostwo Europy 2021 i Ligę Narodów 2022. Jako głównego kandydata na następcę 46-latka widzi się Julio Velasco. Legendarny argentyński szkoleniowiec niedawno wrócił do pracy klubowej, obejmując żeńskie UYBA Busto Arsizio.

