Porażka z Polską doprowadzi do wstrząsu? Trener Włoszek na wylocie z reprezentacji

Fani polskiej siatkówki kobieciej mieli w tym sezonie wiele powodów do dumy. Polskie siatkarki najpierw zdobyły medal Ligi Narodów, a po paru miesiącach dołożyły awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Turniej kwalifikacyjny w Łodzi był trudnym sprawdzianem, zakończonym sukcesem dla Biało-Czerwonych i zarazem porażką dla Italii.

Julio Velasco może zastąpić Davide Mazzantiego

Włoszki to mistrzynie Europy z 2021 roku oraz brązowe medalistki mistrzostw świata z poprzedniego sezonu. W ostatnich miesiącach mierzyły się ze sporym kryzysem zarówno na boisku, jak i poza nim. W konflikt z Mazzantim wpadły Paola Egonu czy Monika De Gennaro – kluczowe postacie siatkówki na Półwyspie Apenińskim. Obu pań zabrakło w łodzkim turnieju.

Od wielu tygodni do mediów przedostają się kolejne doniesienia nt. zamieszania w kadrze Italii. Mówi się, że federacja w konflikcie Mazzantiego z kilkoma zawodniczkami stanęła murem za nim, co oznaczało afront względem weteranek. Niemniej nie oznaczało to, że selekcjoner cieszył się olbrzymim zaufaniem. Te może zniknąć po nieudanych kwalifikacjach. Włochy będą musiały walczyć teraz o kwalifikację poprzez ranking FIVB. Na dziś nie powinny mieć z tym problemów, lecz do końca przyszłorocznej Ligi Narodów muszą się mieć na baczności.

„La Gazetta dello Sport” donosi, że prezes tamtejszej federacji Giuseppe Manfredi jest gotowy na zmianę trenera. Miejsce Mazzantiego miałby zająć legendarny Julio Velasco. Argentyńczyk w ostatnich latach współpracował z federacją. Nie pracował jednak nigdzie jako trener do czasu aż przed obecnym sezonem objął E-Work Busto Arsizio. W klubie występuje Dominika Sobolska-Tarasova, do niedawna zawodniczka Grot Budowlanych Łódź. Velasco miał już krótką szansę pracy z Włoszkami w 1997 roku.

Kariera trenerska Julio Velasco

Velasco największe sukcesy odnosił z męską kadrą Włoch, z którą zdobył wicemistrzostwo olimpijskie, dwa mistrzostwa świata i pięć razy triumfował w Lidze Światowej. Przez wiele lat był także selekcjonerem kadr Hiszpanii, Iranu czy Argentyny.

