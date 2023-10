Głośny powrót byłego reprezentanta Polski do PlusLigi. Po latach wrócił do ojczyzny

Trzeba przyznać, że losy szczecińskiego klubu przeszły do czarnej historii PlusLigi. Klub, który miał zastąpić Espadon Szczecin i dołączyć do walki o najwyższe cele, zaliczył finansowy krach. Gracze tacy jak Łukasz Żygadło, Bartosz Kurek czy Matej Kazijski – gigantyczne nazwiska na siatkarskim rynku – nie zdołali dograć w Polsce sezonu 2018/19 do końca. Stocznia Szczecin musiała wycofać się z rozgrywek.

Łukasz Żygadło oficjalnie wrócił do PlusLigi

Spoglądając na dorobek reprezentacyjny byłego rozgrywającego Biało-Czerwonych, zaliczył on 247 oficjalnych meczów w seniorskim teamie. Żygadło był reprezentantem w latach 1998-2014. Siatkarz to prawdziwy obieżyświat. W Polsce Żygadło występował m.in. w AZS-ie Częstochowa, Czarnych Radom, Skrze Bełchatów czy Płomieniu Sosnowiec. Polak zaliczył także sezon jako gracz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Poza polskimi granicami Żygadło grał dla Panathinaikosu, Halkbanku Ankara, Itasu Diatec Trentino czy Zenitu Kazań. W ostatnich latach kariery podróżował po bardziej egzotycznych – z perspektywy europejskiej – kierunkach, takich jak Arabia Saudyjska, Iran czy Katar.

Od sezonu 2023/24 Żygadło ponownie pojawi się w PlusLidze. Exact Systems Hemarpol Częstochowa poinformował oficjalnie, że siatkarz, który grał pod Jasną Górą dla AZS-u w latach 1997-2001, został dyrektorem. Beniaminek PlusLigi z pewnością ma ambicje, żeby w Częstochowie ponownie zawiązała się walka o najwyższe cele. Do tego potrzebne będzie jednak spokojne otwarcie, z najważniejszym, utrzymaniem drużyny, która wywodzi się ze znanej szkoły kształcącej siatkarską młodzież, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

Siatkarski sezon startuje już w najbliższy piątek

Pierwszym meczem sezonu 2023/24 będzie starcie PSG Stali Nysa z mistrzami Polski. Początek o godzinie 17:30.

Ciekawie zapowiada się sobotni klasyk w Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty ZAKSA, czyli wicemistrz kraju i zdobywca Ligi Mistrzów (trzeci raz z rzędu, w latach 2021-23) zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Początek starcia dwóch zasłużonych klubów o g. 14:45.

Wszystkie mecze ligowe będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje online będzie można śledzić m.in. na platformie Polsat Box Go.

