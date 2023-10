Transfer „last minute” w Warcie Zawiercie. Znaleziono zastępstwo za kontuzjowanego gracza

Choć sezon PlusLigi jeszcze się nie zaczął, to niektóre kluby już muszą mierzyć się z kontuzjami wielu zawodników. Jakiś czas temu Jastrzębski Węgiel poinformował o urazie Moustaphy M’Baye, który przez uraz palca straci trzy tygodnie gry. Ze znacznie poważniejszym wyzwaniem musi zmierzyć się Warta Zawiercie, która przed paroma dniami również poinformował o kontuzji ważnego gracza.

Warta Zawiercie pilnie poszukiwała zawodnika

W mediach społecznościowych czwarta drużyna poprzedniego sezonu poinformowała, że kontuzji nabawił się Tomasz Kalembka. Uraz środkowego jest bardzo poważny, gdyż dotyczy problemów z kręgosłupem. Jak dowiadujemy się z najnowszego komunikatu klubu przeszedł zabieg, po którym konieczna będzie kilkumiesięczna rehabilitacja. Po diagnozie przedstawiciele zespołu rozpoczęli poszukiwania zawodnika, który mógłby uzupełnić skład.

– Gdy tylko otrzymaliśmy informację, że uraz Tomka Kalembki jest poważny i wykluczy go z treningów na kilka miesięcy, od razu rozpoczęliśmy poszukiwania zastępstwa. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ do startu sezonu pozostało niewiele czasu – powiedział prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran.

Znaleziono zastępstwo za kontuzjowanego siatkarza

Ostatecznie wybór padł na Mariusza Schamlewskiego, który sezon zaczął we wrocławskiej Gwardii. – Środkowy miał możliwość zmiany barw klubowych i cieszymy się, że skorzystał z naszej propozycji. Jego niewątpliwym atutem jest gra blokiem, o czym doskonale świadczy fakt, że w minionym sezonie był pod tym względem najlepszym graczem pierwszej ligi – kontynuował szef klubu.

Środkowy w bloku ma na swoim koncie złoto (2020) i brąz (2015) pierwszej ligi, a w 2023 roku został wybrany najlepiej blokującym Tauron 1. Ligi. Schamlewski aż 120-krotnie zatrzymywał ataki rywali. Zagrał w 38 spotkaniach ligowych, w których zdobył łącznie 362 punkty. W sezonie 2023/2024 zdążył natomiast zagrać w 3 spotkaniach, w których zdobył 30 punktów, w tym 23 atakiem oraz 7 blokiem.

Mariusz Schamlewski: Takich propozycji nie dostaje się codziennie

Na temat tego transferu wypowiedział się nowy nabytek Warty Zawiercie. – Bardzo cieszę się z możliwości dołączenia do Aluron CMC Warty Zawiercie, bo takich propozycji nie dostaje się codziennie. To świetny klub z PlusLigi, w którym będę mógł trenować z zawodnikami reprezentującymi najwyższy poziom. Wiem, że razem będziemy walczyć o najwyższe cele – powiedział Mariusz Schamlewski.

– Jestem przekonany, że na to miejsce było wielu kandydatów, więc radość jest tym większa, że klub postawił właśnie na mnie. Zdaję sobie sprawę, że Tomka będzie ciężko zastąpić, ale zrobię wszystko, aby pomóc drużynie – dodał.

