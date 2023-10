Piękny gest Aleksandra Śliwki w stronę rywala. Zachował się jak prawdziwy kapitan

Reprezentacja Polski niedawno zakończyła intensywny sezon reprezentacyjny. Biało-Czerwoni wygrali wszystko, co się dało – Ligę Narodów, mistrzostwo Europy i bez porażki zakończyła kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Reprezentanci m.in. naszego kraju nie mieli wiele czasu na odpoczynek, bo już 20 października ruszył sezon PlusLigi zainaugurowany przez mistrzów Polski – Jastrzębski Węgiel.

Prezes ZAKSY nagrodził zawodników i członków sztabu

Pomarańczowi podjęli na wyjeździe PSG Stal Nysę prowadzoną przez Daniela Plińskiego. Faworytami byli goście, co udowodnili wygrywając 3:0, ale zawodnicy z Nysy robili co mogli, by utrudnić im zwycięstwo. Gospodarze byli nawet bliscy urwania seta przeciwnikom, ale bój w drugiej partii przegrali 28:30.

Drugiego dnia zmierzyli się ze sobą wicemistrzowie Polski i triumfatorzy Ligi Mistrzów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z odmienioną PGE GiEK Skrą Bełchatów, która po problemach w zeszłym sezonie liczy na lepszy wynik. Przed tym meczem prezes Kędzierzynian Piotr Szpaczek wraz z przedstawicielami klubu postanowili uhonorować wszystkich członków klubu, którzy uzyskali awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Szlachetny gest Aleksandra Śliwki

Ta grupa mogła robić wrażenie, bo z sukcesem kwalifikacje do IO zakończyli reprezentanci Polski – Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek, Tuomas Sammelvuo – trener reprezentacji Kanady, Erik Shoji i David Smith – z USA oraz członkowie sztabu szkoleniowego.

W momencie wręczenia nagród pięknym gestem popisał się zastępujący Bartosza Kurka w roli kapitana kadry Aleksander Śliwka, który odwrócił się do rywali i zaczął kiwać do jego kolegi z reprezentacji, a dzisiejszego rywala – Grzegorza Łomacza. Przyjmujący zawołał rozgrywającego, by dołączył do jego kolegów. Siatkarz Skry Bełchatów to uczynił i również otrzymał od prezesa ZAKSY Piotra Szpaczka pamiątkowy upominek. W tej sytuacji Śliwka zachował się jak prawdziwy kapitan.

Chwilę po tej celebracji siatkarze obu drużyn rozpoczęli spotkanie. Transmisję na żywo można oglądać na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

