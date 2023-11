Miał grać w Chinach, trafi do PlusLigi. Głośny powrót amerykańskiego gwiazdora

Projekt Warszawa był jedną z rewelacji poprzedniego sezonu PlusLigi. Po fatalnym starcie i zmianie trenera przyszła fenomenalna seria zwycięstw z rzędu. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle długo męczyła się z ekipą Piotra Grabana, aby awansować do półfinałów. Mimo wczesnej eliminacji klub ze stolicy może liczyć w tym sezonie na grę w europejskich pucharach.

Amerykański gwiazdor wraca do PlusLigi

Trener Graban ma jednak od początku sezonu duży problem ze zdrowiem środkowych. Srećko Lisinac trafił do klubu tuż po dużej operacji. Problemy zdrowotne nie omijają innego weterana, Piotra Nowakowskiego. To oznacza, że szkoleniowec dysponował do tej pory Jakubem Kowalczykiem, Jurijem Semeniukiem i Andrzejem Wroną na tej pozycji.

Warszawianie szykują się do inauguracji zmagań w Pucharze Challenge. W związku z tym ruszyli na łowy transferowe. Do klubu prosto z Chin trafi Taylor Averill. W oficjalnych mediach klubu poinformowano o podpisaniu kontraktu z reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Amerykanin przed kilkoma dniami rozwiązał umowę z Shanghai Bright, gdzie miał występować między innymi z Michałem Kubiakiem i Aleksnadarem Atanasijeviciem.

– Pojawiła się na rynku możliwość pozyskania Taylora Averilla, z której skorzystaliśmy i jest to znak, który pokazuje, że poważnie myślimy o tym sezonie. Nasze aktualne miejsce w tabeli napawa optymizmem, ale chcemy mieć kompletny zespół wobec kontuzji dwóch naszych środkowych, aby utrzymać intensywność i wysoki poziom na treningach oraz w trakcie spotkań – powiedział wiceprezes i dyrektor sportowy Projektu Piotr Gacek dla oficjalnych mediów klubu.

Kariera siatkarska Taylora Averilla

Taylor Averill po grze w NCAA trafił do włoskiej Padwy, w której spędził dwa lata. Następnie rywalizował w barwach Power Volley Mediolan, Chaumont VB 52 i AS Cannes. W 2021 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym dał się poznać jako jeden z czołowych środkowych.

