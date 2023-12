Nikola Grbić może triumfować. Tłumaczył to już dawno temu

Mimo że igrzyska olimpijskie zaplanowane na 2024 rok rozpoczną się za wiele miesięcy, już teraz całe polskie środowisko siatkarskie wiele mówi o przygotowaniach naszej drużyny do tej imprezy. Nikoli Grbiciowi szczególnie na tym zależy, dlatego już wcześniej lobbował za pewną zmianą, która niedawno dokonała się w PlusLidze.

Reforma w PlusLidze

Chodzi mianowicie o zmniejszenie polskich rozgrywek z 16 do 14 ekip, co przegłosowano podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Polskiej Ligi Siatkówki. 28 listopada oficjalnie ogłoszono, że od sezonu 2025/26 PlusLiga wróci do dawnego formatu, w którym rywalizowało ze sobą mniej zespołów. Reformę tę przegłosowali sami prezesi klubów, aczkolwiek nie było między nimi jednolitej zgodności.

Niemniej jest to zmiana bardzo ważna, biorąc pod uwagę dyskusję, która toczy się od wielu miesięcy. Dotyczy ona zdecydowanie przeciążonego terminarza siatkarskiego. Aktualnie siatkarze reprezentujący Polskę praktycznie nie mają czasu na odpoczynek przez cały rok, co mocno odbija się na ich zdrowiu. Zawodnicy wielokrotnie poruszali ten temat publicznie, w mediach, czasem bardzo ostro i w końcu ich głos zostanie wysłuchany.

Nikola Grbić tłumaczył to od dawna

Niestety jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi ta reforma nie wejdzie w życie, o co martwi się Nikola Grbić. – Jeśli zawodnicy grają co trzy dni, to pojadą do Paryża wyczerpani albo nawet kontuzjowani – powiedział trener Biało-Czerwonych w rozmowie z TVP Sport. – Do zagrania jest zbyt wiele meczów, a odbija się na jakości – podkreślił.

Ostatecznie jednak Serb może triumfować. W tym samym wywiadzie wspomniał bowiem sytuację z ubiegłego roku, gdy gościł na spotkaniu akcjonariuszy PlusLigi. – Starałem się wówczas wytłumaczyć, jak istotne jest skrócenie rozgrywek klubowych, aby kadrowicze mieli więcej czasu na odpoczynek przed IO – opowiedział. Wtedy jednak usłyszał, że kontrakty zostały skonstruowane tak, a nie inaczej i na razie nic nie uda się zmienić. Rok później osoby decyzyjne poszły jednak po rozum do głowy i w przeszłości reforma stanie się faktem.

