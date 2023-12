Aleksander Śliwka wszystko wyjaśnił. Siatkarz zabrał głos po kontuzji

Pech cały czas prześladuje ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, która od kilku tygodni zmaga się z plagą kontuzji. Jej siatkarze co prawda nie chcą zasłaniać się nimi przy okazji tłumaczenia, skąd biorą się gorsze wyniki, aczkolwiek urazy poszczególnych gwiazd zespołu na pewno nie pomagają odnoszeniu zwycięstw. Teraz mistrzowie Europy muszą zmierzyć się z jeszcze jednym problemem. Problemy zdrowotne ma bowiem Aleksander Śliwka, który w rozmowie z Polsatem Sport zabrał głos na temat swoich kłopotów.

Aleksander Śliwka przemówił po kontuzji

Przypomnijmy, iż przyjmujący złamał palec w meczu Ligi Mistrzów z Knack Roeselare. Udało mu się dokończyć pierwszy set, ale na kolejną część starcia już nie wyszedł. Niedługo potem klub wydał komunikat, z którego wynikało, że sytuacja jest poważna, a zawodnik będzie musiał odpocząć od siatkówki przez kilka tygodni. Tomasz Swędrowski z kolei donosił o konieczności przeprowadzenia operacji.

Niedługo potem w rozmowie z Polsatem Sport potwierdził to sam Aleksander Śliwka. – W poniedziałek mam zabieg palca wskazującego lewej ręki. Wszystko będzie „spisane”, aby oś palca została zachowana i w przyszłości był on stabilny. Czeka mnie dużo rehabilitacji, dużo pracy nad zgięciem i jego stabilizacją – powiedziała gwiazda reprezentacji Polski oraz drużyny Kędzierzyna-Koźle.

– Zobaczymy, jak palec będzie wyglądał po zabiegu, czy na przykład nie zrobią się zrosty i czy będzie na tyle mocny, bym mógł dalej grać. Myślę, że kość potrzebuje około czterech tygodni na zrośnięcie się. Potem to już kwestia zielonego światła od lekarzy dla aktywności siatkarskiej – dodał. Kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wróci więc do gry na przełomie stycznia i lutego. Do tego czasu ominie 7-8 meczów ligowych oraz 3 w Lidze Mistrzów.

