Oto najważniejszy polski siatkarz. Eksperci są co do tego zgodni

W 2023 roku reprezentacja Polski wygrała wszystko, co tylko się dało – mistrzostwo Europy, Ligę Narodów i wywalczyła awans na igrzyska olimpijskie z pierwszego miejsca w grupie. Do tego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle została najlepszym klubem na Starym Kontynencie, a w PlusLidze wywalczyła srebrny medal. Nie byłoby tych wszystkich sukcesów gdyby nie wielu siatkarzy, aczkolwiek zdaje się, że tym najważniejszym dla obu drużyn był Aleksander Śliwka.

Aleksander Śliwka – najważniejszy polski siatkarz

28-latek został ostatnio nominowany do nagrody sportowca roku, co skomentowali dwaj eksperci. Pierwszy z nich porównał go do innego reprezentanta Polski. – Wilfredo Leon potrafi zagrać kapitalny mecz, ale jest nierówny, a stawiając na Olka, trener zawsze wie, co dostanie i będzie to produkt z najwyższym znakiem jakości – stwierdził Jakub Bednaruk, cytowany przez „Przegląd Sportowy”.

– Okazało się, że Nikola Grbić miał rację, gdy z uporem stawiał na Olka, nawet wtedy, gdy kibice i fachowcy dopominali się o innych zawodników. Selekcjoner wiedział, że Śliwka odpłaci mu się dobrym graniem i postawą poza boiskiem – dodał Bednaruk. To, co mówi dokładnie zazębia się z opinią samego serbskiego szkoleniowca na temat siatkarza ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Gdy w trakcie sezonu reprezentacyjnego zabrakło Bartosza Kurka z powodu kontuzji, to właśnie 28-latek przejął opaskę kapitańską.

Swoje trzy grosze na temat Aleksandra Śliwki dorzucił też Łukasz Kadziewicz, były siatkarz, a dziś dziennikarz sportowy Onetu. – Wszyscy zachwycają się jego arytmią w ataku. Potrafi zagrać mocno, ale też kiwnąć, przepchnąć piłkę, zaskoczyć rywala. Żaden blok na świecie nie wie, ja przeciwko niemu grać. Olek jest dzisiaj najważniejszą postacią w zespole – podsumował.

