To ma być następca Bartosza Bednorza. ZAKSA weźmie gracza ligowego rywala

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle boryka się z dużymi problemami zdrowotnymi. Uciążliwy terminarz sprawia, że zawodnikom Tuomasa Sammelvuo trudno idzie gra na obu frontach. Możliwy jest scenariusz, w którym „Koziołków” zabraknie w walce o Puchar Polski.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakontraktuje zawodnika Jastrzębskiego Węgla

Przez ostatnie miesiące z powodów kontuzji wypadali między innymi Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz, Daniel Chitigoi, Wojciech Żaliński czy Bartosz Bednorz. Teraz z gry na kilka tygodni jest wyłączony Aleksander Śliwka. Kapitan zespołu doznał złamania palca podczas meczu Ligi Mistrzów z Knack Roeselare i potrzebował operacji. Mimo to wciąż wspiera mentalnie swoich kolegów w hali.

Koniec roku oznacza początek zakulisowych ustaleń dotyczących składu na przyszły sezon. Od kilku dni mówi się o doniesieniach dotyczących Bartosza Bednorza. Przyjmujący ZAKSY ma trafić po sezonie do Asseco Resovii Rzeszów. Nie wykluczone, że wicemistrzowie Polski znaleźli już jego następcę.

Według informacji „Przeglądu Sportowego Onet” nowym zawodnikiem ZAKSY w sezonie 2024/2025 zostanie Rafał Szymura. Przyjmujący to na co dzień gracz Jastrzębskiego Węgla, aktualnego mistrza kraju, który toczy z ekipą z województwa opolskiego zacięte boje. Jest siatkarzem zespołu Marcelo Mendeza od 2020 roku, kiedy to trafił do Jastrzębia-Zdroju z GKS-u Katowice. Starszy brat Kamila (również siatkarza) był powoływany do kadry Nikoli Grbicia.

ZAKSA i Jastrzębski Węgiel walczą w PlusLidze

W tabeli PlusLigi Jastrzębski Węgiel prowadzi w tabeli z 33 oczkami na koncie i zaledwie jedną porażką. ZAKSA znajduje się na dziewiątym miejscu ze stratą 15 punktów do lidera. Wicemistrzowie PlusLigi 2022/2023 przegrali już sześć ligowych spotkań.

