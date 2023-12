Alarmujące wieści o zdrowiu Wilfredo Leona. Igrzyska olimpijskie zagrożone?

Nie ulega wątpliwości, że Wilfredo Leon był niezwykle istotną postacią w kontekście sukcesów reprezentacji Polski w mijającym roku. Przyjmujący stworzył razem z Aleksandrem Śliwką duet, który stanowił wielką siłę w zespole trenera Nikoli Grbicia. Teraz okazuje się, że obaj panowie są kontuzjowani i to poważnie.

Wilfredo Leon z poważną kontuzją, jak długa przerwa?

Sensacyjne wieści odnośnie Leona napłynęły w piątkowy wieczór. Jak poinformował Jakub Balcerzak, znany newsman siatkarski, powołując się na „Przegląd Sportowy”, przyjmującego reprezentacji Polski oraz Sir Susa Vim Perugia, zawodnik ma mieć poważne problemy z kontuzjowanym kolanem.

Sytuacja jest na tyle poważna, że potrzebna jest odpowiednio długa przerwa, która może pomóc w procesie rehabilitacji. Leon miałby wrócić do trenowania i na boiska w rywalizacji o stawkę, najwcześniej na przełomie lutego i marca 2024 roku.

Takie wieści sprawiają, że coraz bardziej niepokojąco wygląda sytuacja ze zdrowiem reprezentantów Polski. Wspomniany Śliwka za sprawą skomplikowanego złamania palca również wróci dopiero w 2024 roku, po kilku tygodniach, z perspektywą lutego. Jeśli dołożyć do tego Leona, problemy zdrowotne Bartosza Bednorza (który jednak gra dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle), to sytuacja robi się coraz poważniejsza.

Reprezentacja Polski zdziesiątkowana na igrzyskach?

Powrót Leona na boiska w marcu, to nie jest dobra wiadomość w kontekście budowania składu regularnie grających siatkarzy, którzy będą walczyć o wysokie cele w Paryżu. Igrzyska olimpijskie są celem, który z pewnością widnieje na pierwszym miejscu listy trenera Grbicia oraz samych zawodników.

Polscy fani muszą zatem z nie pokojem spoglądać na to, jakie wieści zdrowotne napływają, czy to odnośnie do Śliwki, czy Leona. Czasu pozostało jeszcze sporo, to jasne, ale istotą jest regularność gry i odpowiednia forma na olimpijskie wyzwanie.

