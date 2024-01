Stefano Lavarini pomógł Stysiak w trudnej chwili. Wzruszająca historia siatkarki

Magdalena Stysiak jest od początku sezonu 2023/2024 zawodniczką tureckiego Fenerbahce Stambuł. Polka przeszła do zespołu po latach występów w Serie A. W tym samym zespole znalazł się także Stefano Lavarini, który zabrał ze sobą członków sztabu reprezentacji Polski – Krystiana Pachlińskiego i Bartosza Groffika.

Stefano Lavarini wsparł Magdalenę Stysiak

Stysiak szybko stała się pewnym punktem zespołu, będąc najskuteczniejszą zawodniczką mistrzyń Turcji. Dała o sobie znać również w Lidze Mistrzyń, gdzie bez problemu odprawiła były klub, Grot Budowlanych Łódź, dwukrotnie zwyciężając 3:0. Dobra forma może tylko cieszyć sympatyków Biało-Czerwonych, gdyż 23-latka ma być podstawową bronią kadry podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich.

Pomimo dobrej gry Stysiak przeżywała trudny okres osobisty. Jak poinformowała w rozmowie z Interią zmarł jej dziadek. Zawodniczkę mocno dotknęła strata bliskiej osoby. Wiedziała, że sytuacja może odbić się na jej dyspozycji sportowej, więc przekazała informację trenerowi Lavariniemu. Ten od razu zaoferował pomoc.

– Trener od razu widział, że coś jest nie tak. Mówię mu: „Trenerze nie będę w stanie się przygotować. Będziesz widział to po mnie. Muszę ci to powiedzieć, żebyś nie myślał, że mi się nie chce, czy coś takiego”. Skończył się trening, a Stefano do mnie dzwoni i mówi: „Magda, jeżeli chcesz, ja porozmawiam z klubem. Nie wiem, jakie miałaś relacje z dziadkiem, ale rodzina jest najważniejsza” – opowiedziała Stysiak.

Kariera siatkarska Magdaleny Stysiak

Magdalena Stysiak do tej pory przywdziewała w karierze seniorskiej barwy Chemika Police, Budowlanych Łódź, Savino Del Bene Scandicci i Vero Volley Monza (obecnie Milano). W dorosłej reprezentacji Polski występuje od 2019 roku.

