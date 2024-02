Fabian Drzyzga ma odejść z klubu. Agent wymienił trzy kierunki

Lato 2024 będzie wyjątkowo intensywne, biorąc pod uwagę transfery polskich siatkarzy. Możemy spodziewać się wielu roszad wśród obecnych reprezentantów naszego kraju, ale też i w gronie tych, co w drużynie narodowej już nie występują. Z myślą o zmianie pracodawcy nosi się między innymi Fabian Drzyzga, czego dowiedzieliśmy się z portalu sport.tvp.pl.

Co dalej z Fabianem Drzyzgą?

Rozgrywający ten przez lata był pierwszym wyborem na tej pozycji dla wielu selekcjonerów, między innymi mocno stawiał na niego Vital Heynen. Po odejściu Belga i przejęciu kadry przez Nikolę Grbicia został jednak odstawiony i już do ekipy biało-czerwonych nie wrócił. Doświadczony zawodnik mógł więc skupić się na występach w Asseco Resovii, gdzie gra od 2020 roku.

Teraz natomiast dowiadujemy się, iż przygoda 34-latka z podkarpacką drużyną może dobiec końca. Jego kontrakt kończy się bowiem po sezonie 2023/24 i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony. To całkiem możliwy scenariusz biorąc pod uwagę fakt, iż transfer do Resovii potwierdził już inny siatkarz. Mowa o Gregorze Roprecie, który na łamach serwisu plusliga.pl powiedział, że niebawem opuści Perugię i przeniesie się do zespołu Giampaolo Medeia.

W związku z tym odejście Fabiana Drzyzgi byłoby zwyczajnie naturalne. Na ten temat wypowiedział się zresztą agent zawodnika, Georges Matijasević. – Dla niego rynek jest otwarty. Na ten moment jeszcze nie wiemy, gdzie zagra. Obecnie prowadzimy rozmowy, wszystko się toczy – powiedział człowiek reprezentujący interesy rozgrywającego. Dodał również, jakie trzy możliwości ma jego klient. Z rozmowy wynika, że Polak może pozostać w PlusLidze, ale rozmowy toczą się także w kierunku jego ewentualnych przenosin do Turcji lub Azji. Na rozstrzygnięcie tej sprawy należy jednak jeszcze poczekać.

