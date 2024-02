Zauważony przez Nikolę Grbicia, teraz zmienia klub w PlusLidze. Ciekawy transfer

Nie ulega wątpliwości, że Dawid Dulski to jeden z największych talentów ostatnich lat na pozycji atakującego w polskiej siatkówce. Mierzący aż 210 centymetrów zawodnik urodzony w 2002 roku dostał już szansę od trenera seniorskiej kadry Nikoli Grbicia.

Dawid Dulski nowym siatkarzem PSG Stali Nysa?

Jak poinformowała Sara Kalisz z TVP Sport, siatkarz występujący obecnie w barwach Exact Systems Hemarpol Norwid Częstochowa od nowego sezonu będzie zdobywał punktu dla innego klubu. Nowym miejscem gry Dulskiego ma być PSG Stal Nysa.

Jeśli faktycznie transfer doszedłby do skutku, atakujący trafiłby do zespołu prowadzonego przez byłego selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski, eks-kadrowicza, Daniela Plińskiego. Dodatkowo Dulski byłby kolegom klubowym innego utalentowanego reprezentanta, Michała Gierżota.

Z kim Dulski miałby tworzyć duet atakujących? W Nysie na kolejny sezon ma pozostać Remigiusz Kapica, prawdziwe odkrycie sezonu wśród graczy klubu z województwa opolskiego. Obecnie Kapica rywalizuje o miejsce na boisku z Maciejem Muzajem.

Wilfredo Leon i Michał Kubiak trafią do PlusLigi?

Na rynku transferowym w kontekście siatkarskich rozgrywek robi się coraz ciekawiej. Bohaterami transferów mają być m.in. Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka czy Bartosz Bednorz – to po stronie Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Aktualni wicemistrzowie Polski są za łączeni ze sprowadzeniem do Polski zarówno Wilfredo Leona, jak i Michała Kubiaka. Ten drugi był za to widziany na meczu Projektu Warszawa.

Z pewnością liczba byłych i obecnych reprezentantów Polski w PlusLidze podnosi jej wartość, dlatego powrót takich postaci, Kubiak, czy też debiut na krajowym podwórku Leona, mogłoby podnieść wartość siatkarskiego produktu.

