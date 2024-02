Nikola Grbić wiele mu zawdzięcza. Zostawił mu największy dar

Nikola Grbić ze świetnego sportowca stał się wybitnym trenerem, co potwierdzają wyniki osiągane m.in. z reprezentacją Polski. Od kiedy objął posadę selekcjonera w 2022 roku zdobył złoto i brąz Ligi narodów, wicemistrzostwo świata oraz triumfował w mistrzostwach Europy.

Nikola Grbić otworzył się i opowiedział o dzieciństwie

W rozmowie „Oko w oko” na antenie TVP Sport z Jackiem Kurowskim Nikola Grbić wyznał, że te sukcesy zawdzięcza swojemu ojcu Milosowi, który wpoił w niego wartości, jakimi obecnie się kieruje. – Nie byłbym tym, kim jestem i nie osiągnąłbym tego wszystkiego bez niego – mojego wzoru – wyznał.

– Nie był gościem, który mówił: „chodź, pogadamy, opowiem ci o sobie, o swoich rozterkach”. Ojciec dorastał w górach i uważał, podobnie, jak większość ludzi zamieszkujących tamte tereny, że dzieci należy traktować tak, jak natura traktuje człowieka. W ten surowy sposób uczono życia i jego zasad. W tamtych czasach ze śmierci dziecka nie robiono żadnej tragedii, traktowano to raczej jak coś normalnego i robiono kolejne. Tak wyglądało tam życie – kontynuował.

Nikola Grbić: Tego nauczyłem się od ojca

Nikola Grbić wyznał, że takie wychowanie sprawiło, że jest w tym miejscu. Jego ojciec nauczył go dyscypliny, która jest ważna w życiu sportowca i trenera. – Powtarzał i dociskał: „rób to, co musisz robić, skończ to, co zacząłeś”. Tego się od niego nauczyłem – podkreślił.

– Darem od niego jest to, że jestem tym, kim jestem. Był wspaniałym wzorem do naśladowania. Gdyby nie on, pewnie nie zbliżyłbym się nawet do tego gościa, którym teraz jestem – zakończył.

Czytaj też:

Zauważony przez Nikolę Grbicia, teraz zmienia klub w PlusLidze. Ciekawy transferCzytaj też:

Bartosz Kwolek dla „Wprost”: Michał Winiarski będzie najlepszym trenerem w Polsce