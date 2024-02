Gwiazda Perugii nie zagra w PlusLidze? Siatkarz podjął kluczową decyzję

PlusLigowe kluby myślą już o przyszłym sezonie i szukają wzmocnień na rynku transferowym. W związku z tym pojawiło się wiele spekulacji dotyczących ruchów poniektórych drużyn. Wszystko wskazuje na to, że do PlusLigi powróci Bartosz Kurek. Ponadto w kontekście występów w Polsce mówi się o Wilfredo Leonie. Żona siatkarza w podcaście „Szósty Set” opowiedziała o planach siatkarza na następny sezon. Jej zdaniem PlusLiga jest dla niego obecnie priorytetem ze względu na rodzinę.

Warta Zawiercie pytała o Płotnickiego

To nie jedyny zawodnik Sir Susy Vim Perugii, o którego możliwym transferze do PlusLigi mówiono. „Super Express” poinformował niedawno, że Aluron CMC Warta Zawiercie miała złożyć ofertę ukraińskiemu przyjmującemu – Ołehowi Płotnickiemu. Siatkarz jest pewnym punktem swojej drużyny i m.in. dzięki niemu drużyna w tym sezonie zdobyła już Klubowe Mistrzostwo Świata i Puchar Włoch.

Na temat tych doniesień dziennikarze TVP Sport porozmawiali z prezesem Aluronu CMC Warty Zawiercie – Kryspinem Baranem, który potwierdził te plotki. – Kontakt z menedżerem zawodnika był, ale w tej chwili nie ma żadnych rozmów prowadzonych między stronami – powiedział.

Ukraiński przyjmujący podjął kluczową decyzję

Jednak wszystko wskazuje na to, że rozmowy upadły. Jak informował serwis „perugia24.net” Ukrainiec przedłużył kontrakt z Sir Susa Vim Perugią. Klub oficjalnie to potwierdził w czwartek 15 lutego na swoim Twitterze.

Klub zamieścił zabawny filmik, na którym zawodnik wszedł do sali konferencyjnej, a m.in. Kamil Semeniuk i Simone Gianelli zadawali mu różne pytania. Reprezentant Polski zapytał o jego ewentualny transfer do Polski, a Włoch spytał, czy odchodzi, bo nie lubi rozgrywającego. Na oba pytania Płotnicki odparł przecząco i wyszedł. Na koniec wyświetliło się zdjęcie, że umowa Ukraińca obowiązuje do 2026 roku.

