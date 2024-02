Polacy z dobrą grą we Włoszech. Błysk Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona

W ostatnim czasie Sir Susa Vim Perugia może być zadowolona głównie z faktu, że Wilfredo Leon po długiej przerwie powrócił do gry. Polski przyjmujący stopniowo dochodzi do formy, co pokazał w środowym starciu przeciwko Top Volley Cisterna. Był jednym z najlepszych siatkarzy na boisku pod względem punktowym. Ekipa z Perugii zwyciężyła 3:1. Od stanu 1:1 była już zdecydowanie lepsza od swojego rywala, który zajmuje obecnie 9. lokatę w tabeli Serie A.

Błysk Leona i Semeniuka

Leon oraz Kamil Semeniuk poprowadzili wicelidera Serie A do końcowego triumfu. Najwięcej punktów dla gości zdobył pierwszy z wymienionych graczy. Skończył 14 z 35 otrzymanych piłek, co dało 40 procentową skuteczność w ataku. Do tego dorzucił po trzy bloki i asy serwisowe.

Na większym procencie skuteczności grał Semeniuk (58 procent). Atakował łącznie 24 razy i w tym elemencie wywalczył 14 „oczek”. Ponadto zapisał przy swoim nazwisku aż cztery asy serwisowe. Prezentował się pod względem procentowym gorzej od Leona na przyjęciu, uzyskując 21 proc. pozytywnego przyjęcia (Leon miał 33 proc.).

Dobra pozycja wyjściowa Perugii

Obecnie Sir Susa Vim Perugia zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A. Do liderującego Trentino Volley traci osiem punktów, ale ma też tyle samo „oczek” przewagi nad trzecią Piacenzą, co sprawi, że fazę zasadniczą ukończy najpewniej na 2. pozycji.

Do zakończenia zmagań w aktualnej fazie rozgrywek pozostały już tylko trzy kolejki, a później rozpoczną się play-offy. Zapewne szczególnie Wilfredo Leonowi zależy na dobrym rezultacie w rozgrywkach ligowych. Przypomnijmy bowiem, iż po tym sezonie odchodzi z Perugii.

Pozostaje też trzymać kciuki, aby kontuzje nie przeszkadzały już mu w grze, ponieważ jest bardzo ważny dla reprezentacji Polski. Tymczasem przed nami okres, w którym będą rozgrywane igrzyska olimpijskie.

