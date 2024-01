Jacy są Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon prywatnie? Były gracz PlusLigi ujawnia

Dość niespodziewanie po sezonie 2022/23 Wassim Ben Tara opuścił PSG Stal Nysę i trafił do włoskiego potentata – Sir Susa Vim Perugia. Tunezyjczyk z polskimi korzeniami miał trochę łatwiej, by wejść do zespołu, bo w nim występuje dwóch Polaków – Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon.

Były zawodnik PlusLigi o rywalizacji w składzie Sir Susa Vim Perugii

Po transferze lider linii ataku Stali Nysa musiał przystosować się do walki o miejsce w składzie. Jak w PlusLidze był pewniakiem w wyjściowej szóstce, tak aktualnie musi rywalizować z Jesusem Herrerą. Serwis plusliga.pl zapytał zawodnika, czy wierzył w to, że będzie odgrywał tak ważną rolę i wywalczy sobie miejsce jako podstawowy atakujący drużyny.

– Tak. Rozmawialiśmy o tym od początku, jeszcze z moim menedżerem. Zależało mi na tym, żeby sporo grać. Wiedziałem, że klub będzie miał dwóch wyrównanych atakujących, ale chodziło też o to, aby zapewnić rywalizację, która będzie pomocna dla drużyny – przyznał.

Wassim Ben Tara ujawnia. Tacy są prywatnie Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk

Na koniec atakujący został zapytany o Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka. Atakujący ujawnił, jacy są na co dzień. – Z Semenem spędzamy bardzo dużo czasu, bo na wyjazdach dzielimy wspólny pokój. Koledzy są bardzo fajni opowiedział.

– Leon też jest wspaniałym człowiekiem. Nie spodziewałem się, że gwiazda jego formatu, bo jest na pewno wybitnym i bardzo cenionym siatkarzem, na co dzień jest zwyczajnym człowiekiem, który bardzo dużo mi pomaga zarówno na boisku, jak i poza nim. Cieszę się, że mogę z nim wspólnie grać w jednym klubie – zakończył.

