Resovia straci gwiazdę. Znów zagra we Włoszech

Asseco Resovia Rzeszów walczy o Puchar CEV. Podczas gdy Projekt Warszawa wygrał Puchar Challenge, a Jastrzębski Węgiel wciąż liczy się w walce o Ligę Mistrzów. W międzyczasie wszystkie ekipy finalizują budowę składów na przyszły sezon. Jak donoszą zagraniczne media, zespół z Podkarpacia będzie musiał sobie radzić w następnych rozgrywkach bez ważnego punktu.

Asseco Resovia Rzeszów straci kluczowego gracza

Yacine Louati dobrze zna smak gry w PlusLidze. Były gracz Jastrzębskiego Węgla wrócił w ubiegłym roku do Polski po dwóch latach przerwy. Związał się umową z Asseco Resovią, z którą walczył w Lidze Mistrzów, a po zajęciu trzeciego miejsca wspinał się po kolejnych etapach CEV Cupu, aż finalnie dostanie szansę walki o trofeum.

Jak podaje „La Gazetta dello Sport” Francuz po sezonie opuści Polskę. Ma udać się do Allianz Mediolan, czwartego klubu ostatniego sezonu Serie A. Można podejrzewać, że oprócz ewentualnych powodów kontraktowych, duże znaczenie miały sprawy prywatne. Zawodniczką zlokalizowanego w Mediolanie żeńskiego klubu Serie A Vero Volley jest Laura Heyrman, prywatnie partnerka 32-latka.

Resovię w przyszłym sezonie czeka spore przemeblowanie. Z klubem pożegna się między innymi trener Giampaolo Medei. Włoch wróci do ojczyzny, by objąć Cucine Lube Civiantova. W jego miejsce władze siedmiokrotnego mistrza Polski zakontraktują Tuoamsa Sammelvuo, do niedawna szkoleniowca Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Kariera siatkarska Yacine’a Louatiego

Yacine Louati po ukończeniu francuskiej szkoły siatkarskiej rozpoczął profesjonalną karierę w rodzinnym Tourcoing. Później grał między innymi dla Montpellier, Menen, Chamount VB 52, Padovy, Vero Volley Monzy, Jastrzębskiego Węgla czy Fenerbahce Stambuł. Jest mistrzem olimpijskim z 2021 rok i złotym medalistą Ligi Narodów z sezonu 2022.

