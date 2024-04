Niespodziewane wieści z Włoch. Lavarini może stracić pracę na rzecz trenera Tauron Ligi

Stefano Lavarini przed sezonem zamienił pracę w Igorze Gorgonzola Novara na Fenerbahce Stambuł. Selekcjoner reprezentacji Turcji zabrał ze sobą członków sztabu kadry – Bartosza Groffika i Krystiana Pachlińskiego, a także sprowadził z Vero Volley Milano Magdalenę Stysiak. Zespół cieszył się już z jednego trofeum. Niedawno pokonując Eczacibasi Stambuł (z Martyną Czyrniańską, Przemysławem Kawką i Łukaszem Filipeckim) w składzie wygrał Puchar Turcji.

Stefano Lavarini ma pożegnać się z Fenerbahce

Przed Lavarinim i spółką ostatnie zadanie. W finałach mistrzostw Turcji dojdzie do kolejnej odsłony walki z Eczacibasi. Przed rokiem górą byli zółto-niebiescy, którzy zgarnęli puchar na koniec kadencji Zorana Terzicia. Możliwe, że czas jego włoskiego następcy również pomału się kończy.

Serwis volleyball.it opublikował niespodziewaną informację, jakoby włodarze Fenerbahce mieliby się rozstać ze Stefano Lavarinim po zakończeniu sezonu 2023/2024. Nawet mistrzostwo Turcji miałoby tego nie zmienić. Następcą Włocha zostałby jego rodak Marco Fenoglio, na co dzień szkoleniowiec Grupa Azoty Chemika Police. Za szkoleniowcem pracującym obecnie w Tauron Lidze przemawia fakt, iż związał się z agencją menedżerską, która reprezentuje kilka zawodniczek Fenerbahce.

Co więcej, te same źródło podaje, że wraz z Fenoglio do Stambułu w przyszłym sezonie uda się Stefano Micoli. Szkoleniowiec pracował na początku sezonu z MOYA Radomką Radom, lecz pożegnał się ze stanowiskiem. W ostatnich tygodniach fazy zasadniczej Serie A 2023/2024 prowadził Cuneo Volley. Nie udało mu się utrzymać zespołu na najwyższym szczeblu, lecz ten po zakończeniu zmagań odkupił licencję od VBC Casalmaggiore i zagra w kolejnych rozgrywkach.

Kariera Stefano Lavariniego

Stefano Lavarini rozpoczął karierę pierwszego trenera w Volley Bergamo. Później pracował z brazylijskim Minas Tenis Clube, Unet E-work Busto Arsizio i Igorze Gorgonzola Novara. Włoch od 2022 roku jest selekcjonerem reprezentacji Polski.

