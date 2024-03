Stysiak i Lavarini z pierwszym trofeum w Fenerbahce. Pokonali zespół drugiej Polski

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini od początku sezonu 2023/2024 reprezentują Fenerbahce Stambuł. O ile Lavarini miał już doświadczenie pracy poza Serie A, o tyle polska atakująca do tej pory występowała albo w ojczyźnie, albo na półwyspie Apenińskim. W finale Pucharu Turcji do nich uśmiechnęło się szczęście. Pokonali 3:1 Eczacibasi Stambuł Martyny Czyrniańskiej.

Stysiak i Lavarini z pierwszym sukcesem w Turcji

Sam finał miał w sobie wiele wątków, gdyż w obu drużynach pracuje więcej osób z Polski. W Fenerbahce poza Stefano Lavarinim i Magdaleną Stysiak można uświadczyć także Krystiana Pachlińskiego, Bartosza Groffika (obaj to współpracownicy Włocha w kadrze Polski) oraz Dariusz Stanicki (dyrektor sportowy). Z kolei w Eczacibasi w sztabie pracują Przemysław Kawka i Łukasz Filipecki wspierający byłego trenera Chemika Police, Ferhata Akbasa.

Po pierwszym wygranym secie dla Fenerbahce, w drugim Eczacibasi rozgromiło rywali za miedzy. Wydawało się, że kibice obejrzą ciekawe show, ale jak pokazał czas najwięcej do powiedzenia miała głównie ekipa Lavariniego. Triumfowała w trzecim secie do 17, a w ostatnim do 20. Dzięki temu mogła w szampańskim humorze świętować pierwszy sukces sezonu.

Obie polskie siatkarki nie były postaciami pierwszoplanowymi spotkania. Stysiak pełniła funkcję zmienniczki dla Melissy Vargas (3 punkty). Z kolei borykająca się z problemami zdrowotnymi Czyrniańska ani razu nie pojawiła się na parkiecie.

Walka o mistrzostwo Turcji z udziałem Polek

Zarówno Fenerbahce jak i Eczacibasi Stambuł mają w dorobku jeden puchar wywalczony w tym sezonie. Pierwszy zespół zgarnął krajowe trofeum, z kolei drugi okazał się najlepszy w Klubowych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny liczą się w walce o mistrzostwo Turcji. W tabeli prowadzi Fenerbahce przed Eczacibasi i Vakifbankiem.

