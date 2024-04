Ciąg dalszy skandalu w Rzeszowie. Te słowa wyprowadziły Hubera z równowagi

Mecz Asseco Resovii Rzeszów i Jastrzębski Węgiel dostarczył kibicom siatkówki wielkich emocji. Choć drużyna Marcelo Mendeza wydawała się dużym faworytem do zwycięstwa za trzy punkty, to nad Podpromiu doszło do tie-breaka. W nim triumfował obrońca mistrzowskiego tytułu, lecz przed rewanżem na Śląsku sprawa awansu do finału nie jest jeszcze przesądzona. Rzeszowianie wciąż mają duże szanse na przełamanie i sprawienie dużej niespodzianki.

Norbert Huber potępił zachowanie kibica

Jastrzębski Węgiel wygrał spotkanie 3:2, a statuetkę MVP odebrał Jean Patry.W czasie spotkania doszło jednak do dużej awantury, która na parę minut przerwała rozgrywanie meczu. Kibice zobaczyli jak Norbert Huber chciał rzucić się na kibica Resovii. Padły niecenzuralne słowa, a przed siłowym atakiem siatkarza powstrzymali koledzy i sztab szkoleniowy zespołu. Po długich rozmowach między innymi z komisarz spotkania, ta postanowiła wyrzucić sympatyka z trybun hali w Podpromiu.

Po meczu Norbert Hubert wyjawił na Instagramie kulisy zajścia. Siatkarz zdradził, że wspomniany kibic zaatakował słownie jego kolegę z zespołu Jurija Gladyra na tle narodowościowym. Ten nie chciał zostać obojętny na ksenofobiczne wypowiedzi i rzucił się do obrony. W poście potępił słowa przepełnione nienawiścią.

„Obrażanie przez kibica mojego kolegi z drużyny Jurka, słowami, które padły, nie może być akceptowane na meczach siatkówki. Nie ma miejsca na takie notoryczne sytuacje, ze strony pana w niebieskiej marynarce. Wypowiedzi nacechowane nienawiścią do narodowości i pochodzenia powinny być tępione w zarodku” – przekazał środkowy reprezentacji Polski.

Siatkarz Jastrzębskiego Węgla zaatakowany po raz kolejny

To nie pierwszy raz, gdy Gladyr był atakowany na tle narodowościowym przez kibiców. W ubiegłym roku podobnie nienawistne słowa kierował w jego kierunku sympatyk Trefla Gdańsk. Po środowym spotkaniu na zdarzenie zareagowała również Asseco Resovia Rzeszów, która w poście w mediach społecznościowych potępiła zachowanie swojego widza.

