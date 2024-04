Znamy ceny biletów na finały Ligi Narodów. Droga przyjemność dla polskich kibiców

Polscy kibice przez lata przyzwyczaili się do świetnych wyników polskich siatkarzy. Szczególnie obfity w sukcesy był ubiegły sezon. Zawodnicy Nikoli Grbicia triumfowali w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich. To sprawia, że są największymi faworytami do złota igrzysk w sierpniu.

Znamy ceny biletów na finały Ligi Narodów w Łodzi

Serbski szkoleniowiec ogłosił już listę powołanych na Ligę Narodów. Wśród nich znajduje się trzynastka (12 + 1 rezerwowy), która poleci powalczyć o medal dla Polski. Jako że Polska ponownie jest organizatorem turnieju finałowego VNL, nie musi się martwić o kwalifikację do walki o medale tej imprezy.

Przed rokiem Biało-Czerwoni stanęli na najwyższym stopniu podium imprezy w Gdańsku. Tym razem o obronę tytułu powalczą w dniach 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Nie wiadomo jeszcze kto dołączy do najlepszej ósemki. Wiadome są za to ceny biletów na wydarzenie. Co tu dużo mówić – tanio nie będzie.

Ceny biletów na dni, w których będą grać Polacy (przy założeniu awansu do finału) zaczynają się od 158,50 złotych (kategoria 4) za dzień. Mowa tu o 27, 29 i 30 czerwca. Wyższe kategorie wejściówek to wydatek rzędu 265 złotych, 371 złotych i 477,50 złotych za kategorię 1. W przypadku biletów na zmagania 28 czerwca wejściówki będą do zakupienia w kwotach od 84 do 158,50 złotych.

Walka o wejściówki na mecze reprezentacji Polski

Bilety dla osób niepełnosprawnych będą kosztować 84 lub 52,50 złotych. Jak podaje sprzedawca wejściówek ceny mogą ulec zmianie w trakcie sprzedaży. Ta rozpoczęła się w czwartkowe południe. Finały Ligi Naródów 2024 siatkarek odbędą się z kolei w Bangkoku. Polki będą chciały powalczyć o kolejny medal po ubiegłorocznym brązie.

