Aleksander Śliwka nie miał wątpliwości. Ten sezon ZAKSY był wielką lekcją

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zanotowała prawdopodobnie najgorszy sezon w historii występów w PlusLidze. Zespół, który w latach 2021-2023 trzykrotnie wznosił puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów, tym razem kończy rozgrywki tylko z Superpucharem Polski. Z powodu słabych wyników Koziołków zabrakło zarówno w dalszej fazie Champions League, jak i Pucharze Polski i play-offach PlusLigi.

Kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle podsumował trudny sezon

Sezon pełen problemów zdrowotnych, a także organizacyjnych odbił się na wynikach ZAKSY. Klub zamiast walczyć o mistrzostwo, rywalizował o dziewiąte miejsce na koniec sezonu. Nawet tego celu nie udało się spełnić siatkarzom Adama Swaczyna. W dwumeczowej rywalizacji górą była PGE GiEK Skra Bełchatów. To oznacza, że kędzierzynianie kończą fatalne rozgrywki na dziesiątej pozycji.

Trudno znaleźć pozytywy w zespole z województwa opolskiego. Na plus kibice mogą wskazać fakt, że trudny sezon się kończy. To jednak tylko pyrrusowe zwycięstwo, bowiem ZAKSĘ czeka wielkie przemeblowanie. Odejdą liderzy na czele z kapitanem Aleksandrem Śliwką. Ten wymownym, krótkim wypisem podsumował trudne zmagania 2023/2024. Wspomniał, że sezon wiele go nauczył.

„Ten sezon nie należał do najłatwiejszych. Szybko zdobyte trofeum, potem tylko piętrzące się problemy, kontuzje, zmiany, rozczarowania, porażki. Jednak jesteśmy czymś więcej niż wynikami. Wynosimy wiele przyjaźni, znajomości, pięknych wspomnień, mam nadzieję, że również lekcji, dzięki którym zarówno indywidualnie jak i drużynowo w przyszłości będziemy znów zwyciężać” – napisał Śliwka w mediach społecznościowych.

Aleksander Śliwka opuści ZAKSĘ

Według doniesień mediów Aleksander Śliwka zamieni ligę polską na japońską. Ponadto siatkarz w maju dołączy do reprezentacji Nikoli Grbicia szykującej się do Ligi Narodów 2024.

