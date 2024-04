Wzruszające pożegnanie Wilfredo Leona. „To była długa droga”

Wilfredo Leon może być zachwycony po ostatnim weekendzie. Sir Susa Vim Perugia w rywalizacji o mistrzostwo Włoch pokonała Vero Volley Monzę 3-1. W ostatnim spotkaniu padł wynik 3:1 dla ekipy z Perugii, a najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny był właśnie Leon, zdobywając aż 25 punktów. 30-latek wywalczył wreszcie upragnione mistrzostwo Włoch, bo wcześniej nie mógł „upolować” tego trofeum.

Wilfredo Leon żegna się z Włochami

W poniedziałek reprezentant Polski potwierdził, że odchodzi z Perugii. To oczywiście nawiązanie do tego, co wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, kiedy Leon zadeklarował, że w przyszłym sezonie zmieni otoczenie. W mediach społecznościowych siatkarz pozwolił sobie na długi wpis, który rozczulił fanów.

„Moja historia w Perugii dobiegła końca. Jest wiele osób, które warto tutaj wspomnieć i podziękować, ale przede wszystkim chcę bardzo wyrazić uznanie dla tej ekipy. Ciężko byłoby wymienić wszystkich, z którymi pracowałam przez te 6 sezonów, ale mam Was wszystkich w moim sercu i pamięci, i chcę podziękować” – podkreślił.

Utytułowany zawodnik wskazał wielu kolegów z zespołu, ale nie myślał tylko o nich. Wspomniał również o ważnej roli, jaką odgrywają małżonki siatkarzy.

„Wasze dzieci stały się najlepszymi przyjaciółmi moich dzieci pomimo różnic językowych, a my stworzyliśmy naszą małą społeczność w Perugii, tworząc wspomnienia, które będą trwać wiecznie” – dodał.

Leon jest dumny ze swoich osiągnięć

W barwach ekipy z Perugii Leon nie wygrał co prawda Ligi Mistrzów, ale uzbierał łącznie 10 trofeów. W swoim wpisie wyraził dumę z tego, co osiągnął we Włoszech.

„To była długa droga, przez którą wszyscy razem przeszliśmy. Osobiście zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć jak najwięcej trofeów. Dla niektórych 1 scudetto, 3 Puchary Włoch, 4 superpuchary, 2 klubowe mistrzostwa świata mogą nie wystarczyć. Ale dla mnie to dużo. Jestem szczęśliwy i czuję się spełniony, patrząc na to, co osiągnęłam w Perugii” – zakończył.

Teraz nadchodzi czas na przeprowadzkę do Polski. Od nowego sezonu Wilfredo Leon ma grać w PlusLidze. Z jego usług będzie korzystać Bogdanka LUK Lublin, czyli piąta ekipa minionych rozgrywek.

