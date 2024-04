Sukces Polaków w lidze włoskiej. Leon odchodzi w wielkiej chwale

Sir Susa Vim Perugia w ubiegłym sezonie musiała przyjąć olbrzymi cios. Zespół prowadzony wówczas przez Andreę Anastasiego zawiódł w play-offach na pełnej linii. Klub przegrał sensacyjnie z Allianzem Mediolan i odpadł z walki o tytuł już w ćwierćfinałach. Konsekwencje tej porażki były bardzo bolesne, gdyż zespołu z Umbrii zabrakło w tegorocznych europejskich pucharach.

Sukces zespołu Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka

Właściciel klubu, Gino Sirci, zdecydował się na zmianę trenera. Nowy szkoleniowiec Angelo Lorenzetii wprowadził świeże spojrzenie na drużynę, które przyniosło skutek. Perugia nie miała sobie równych w każdych rozgrywkach, w których w sezonie 2023/2024 brała udział. Do Klubowego Mistrzostwa Świata, Superpucharu i Pucharu Włoch dołożyła teraz mistrzostwo Włoch.

W finałowej rywalizacji klub pokonał Vero Volley Monzę. Finalista Pucharu Challenge 2024 (przegrał wówczas z Projektem Warszawa) sensacyjnie odprawił w półfinale Trentino Volley, które na początku maja powalczy z Jastrzębskim Węglem o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Perugia wygrała pierwszy, trzeci i czwarty mecz finałów, triumfując w serii 3:1.

Ostatni mecz rywalizacji zakończył się triumfem zespołu Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka i Wassima Ben Tary 3:1. Monza rozpoczęła go od zwycięstwa w secie do 19. Później jednak do 23, 25 i 20 wygrywali goście, którzy po ostatniej piłce eksplodowali z radości. Leon był najlepiej punktującym zawodnikiem meczu (25 punktów). Z kolei atak Semeniuka dał Perugii zwycięstwo.

Wilfredo Leon odchodzi z Perugii ze złotem

MVP finałów wybrano Simone Giannellego. Dla Wilfredo Leona był to ostatni mecz w barwach Perugii. Reprezentant Polski najprawdopodobniej przejdzie do Bogdanki LUK Lublin, która w przyszłym sezonie zagra w Pucharze Challenge.

