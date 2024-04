Dramat siatkarza reprezentacji. Nie pojedzie na Ligę Narodów przez absurdalny błąd

Siatkarski sezon klubowy powoli dobiega końca. Jeszcze w tej kampanii zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i Itasu Trentino zmierzą się w finale Ligi Mistrzów 5 maja. W związku z tym większość reprezentantów kraju powoli przygotowuje się do występów w reprezentacji. Przypomnijmy, najpierw rozegrana zostanie Liga Narodów, która wyłoni zespoły, które zagrają na IO, a następnie rozegrane zostaną igrzyska.

Siatkarz nie pomoże reprezentacji przez... błąd systemu

Dość niespodziewanie Holendrzy przystąpią do tegorocznej Ligi Narodów bez Benniego Tuinstry. Siatkarz jest zdrowy i nic mu nie dolega, ale nie będzie mógł pomóc swojej reprezentacji przez... błąd przy rejestracji. Serwis volleyball.nl poinformował, że próby ratowania sytuacji nic nie dały, w związku z tym siatkarz nie jest uprawniony do gry w VNL w nadchodzących tygodniach.

Na łamach serwisu volleyball.nl dyrektor techniczny Herman Meppelink stwierdził, że to jest „straszne”. – To tragiczne, że coś takiego przydarza się zawodnikowi. Żal nam Benniego, który zawsze bezwarunkowo poświęca się drużynie. Jest to również bardzo denerwujące dla personelu i zespołu, ale niestety okazało się, że jest to nieodwracalne – dodał.

– To nie jest wina jednej osoby, ale źle zaprojektowanego procesu w naszej organizacji. Jesteśmy tym zaniepokojeni i wymaga to podjęcia działań zapewniających, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości – podkreślił.

Siatkarz skomentował, co się stało

Sam zawodnik przyznał, że jest bardzo rozczarowany tym, co się stało. – Spędzasz cały rok, próbując się poprawić, ponieważ masz z drużyną jeden cel: dostać się na Igrzyska Olimpijskie. Kiedy słyszysz, że nie możesz teraz się do tego przyczynić, w żołądku się przewraca. To nie jest zabawne dla nikogo z zespołu, ani dla mnie – zakończył.

