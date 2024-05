Polska gwiazda zmieni pozycję w reprezentacji? Lavarini wyraził się jasno

Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna zmagania w sezonie reprezentacyjnym 2024. Zawodniczki Stefano Lavariniego rozegrają dzień po dniu dwa sparingu z kadrą Holenderek. Będzie to ostatnie przygotowanie przed zbliżającą się Ligą Narodów. W ubiegłym roku Biało-Czerwone zakończyły turniej z brązowym medalem. Teraz będą chciały powtórzyć wyczyn, choć nikt nie ukrywa, że VNL nie będzie najważniejszą imprezą tego roku.

Stefano Lavarini wyjaśnił sprawę pozycji Malwiny Smarzek

Stefano Lavarini wykorzystuje pierwsze tygodnie na szukanie optymalnych rozwiązań. Nie wszystkie zawodniczki, które stanowiły o sile kadry w poprzednich sezonach, mogą mówić o udanych miesiącach w klubach. Część borykała się z kontuzjami lub brakiem gry. Przez to Włoch może być zmuszony do eksperymentów.

Już w ubiegłym roku pojawiła się opcja przestawienia Malwiny Smarzek. Dla 28-latki nie jest to optymalna pozycja, gdyż na co dzień gra w ataku. Jej pozycja w kadrze jest z kolei silnie obstawiona przez Magdalenę Stysiak. Występy reprezentacji Turcji, która robiła w ubiegłym roku furorę z grą na dwie atakujące – Ebrar Karakurt i Melissą Vargas – sprawiły, że kibice i eksperci zaczęli głośno mówić o spróbowaniu podobnego manewru w polskiej drużynie. W rozmowie z Interią Stefano Lavarini dał do zrozumienia, że Malwina Smarzek jest dla niego wyłącznie atakującą.

– O tej kwestii dyskutujemy co sezon, ze wszystkimi dziennikarzami, w każdej sytuacji. W moim zamyśle Malwina jest atakującą. To podstawowy zamysł. W poprzednim sezonie był co prawda moment, w którym chcieliśmy wypróbować inne rozwiązanie, to była jednak specyfika danej chwili – powiedział Lavarini.

Malwina Smarzek zmieni klub

Malwina Smarzek spędziła ostatni sezon w VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Polka ma pozostać w Serie A, lecz zmienić klub. Jej poprzedni pracodawca rozwiązał zespół seniorski, sprzedając licencję Cuneo.

