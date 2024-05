Na ten moment czekają wszyscy fani polskiej kadry. Grbić wyjawił ważną datę

Polscy siatkarze mają za sobą solidny pierwszy turniej Ligi Narodów 2024. Zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali Stany Zjednoczone, Kanadę i Holandię. Przegrali za to ostatni mecz przeciwko Słoweńcom. To sprawia, że po tureckim etapie VNL zajmują piątą pozycję.

Nikola Grbić zdradził, kiedy wytypuje skład na igrzyska

Kibiców mogła zaniepokoić porażka do zera ze Słoweńcami. Trzeba jednak pamiętać, że o ile Polacy grają jeszcze nie w najsilniejszym składzie, o tyle rywale muszą walczyć w każdym meczu na sto procent, gdyż nie wywalczyli jeszcze kwalifikacji olimpijskiej. Dodatkowo Biało-Czerwoni jako gospodarz czerwcowego turnieju finałowego mają automatycznie zapewnione miejsce, przez co walka w VNL może mieć charakter szkoleniowy. Trudno podejrzewać, by Polacy przegrali na tyle dużo spotkań, by stracili przywilej bycia wylosowanym z pierwszego koszyka w turnieju olimpijskim.

Igrzyska to najważniejszy cel Biało-Czerwonych. Kibice nie mogą doczekać się widoku graczy Nikoli Grbicia walczących o upragniony medal. Wszystkich interesuje skład, jaki pojawi się w stolicy Francji na przełomie lipca i sierpnia. Nowe światło na to rzucił sam serbski szkoleniowiec. W rozmowie z „Super Expressem” zdradził, że dokona wyboru drużyny na igrzyska przed turniejem finałowym.

– Mam pewne założenie, ale zdarzało mi się już zmieniać plany, więc nie chcę teraz niczego twardo ustalać. Pomysł jest taki, by nastąpiło to po trzecim turnieju Ligi Narodów w Słowenii – powiedział Grbić, podkreślając, że na turnieju w Łodzi pojawi się więcej graczy ze względu na większy limit. – Nie mogę prowadzić treningów tylko z dwunastoma olimpijczykami, choć uważam, za właściwy pomysł, by mieć ich już w tym momencie wyselekcjonowanych – dodał selekcjoner.

Polacy powalczą o obronę mistrzostwa Ligi Narodów

Turniej finałowy Ligi Narodów 2024 siatkarzy zaplanowano w dniach 27-30 czerwca w Łodzi. Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem w Gdańsku.

