Dopiero co ogłosili go w polskim klubie, a już odchodzi. Serb zaskoczył decyzją

Exact Systems Hemarpol Częstochowa szczęśliwie utrzymał się w PlusLidze. Po świetnej pierwszej rundzie PlusLigi 2023/2024, klub z województwa śląskiego zanotował słabe wyniki w rewanżowej fazie, przez co na koniec sezonu zasadniczego mógł obawiać się pozostania na najwyższym szczeblu. Na ich szczęście, przewaga nad Czarnymi Radom była na tyle duża, że to zespół z Mazowsza opuścił elitę.

Igor Kolaković zwiąże się z Halkbankiem Ankara

Częstochowianie mogą po raz pierwszy na spokojnie budować skład na nadchodzący sezon. Jako beniaminek musieli mierzyć się z problemem, który nie jest znany innym ekipom. Podczas gdy reszta PlusLigi była już po słowie z zawodnikami, Hemarpol musiał negocjować grubo po czasie, przez co nie miał dużego wyboru. Tym razem już od paru miesięcy mogli dyskutować nad kształtem zespołu.

Wiele mówiło się, że nowym trenerem klubu zostanie Igor Kolaković. Były szkoleniowiec Aluron CMC Warty Zawiercie po czasie został oficjalnie potwierdzony przez zespół. Jego pobyt w Częstochowie nie zdążył się rozpocząć, a już się zakończył. Gdy mistrz Turcji, Halkbank Ankara, zgłosił się z lepszą ofertą do Serba, ten nie oponował. Zrezygnował z pracy w Polsce, przyjmując ofertę giganta znad Bosforu.

Informacje o zakontraktowaniu Kolakovicia w stolicy Turcji potwierdziły tamtejsze oraz włoskie media. To sprawia, że Hemarpol pozostaje bez trenera. Nie wiadomo, kto może go zastąpić. Wiele mówi się o powrocie na to stanowisko Leszka Hudziaka. Polak prowadził klub w ubiegłym sezonie, a po popisaniu umowy przez zespół z Serbem, miał pełnił funkcję jego asystenta.

Exact Systems Hemarpol Częstochowa znów powalczy w PlusLidze

Exact Systems Hemarpol Częstochowa awansował do PlusLigi w 2023 roku, pokonując w finałach Tauron 1. Ligi MKS Będzin. Rywale zdobyli kwalifikację na najwyższy szczebel kilka tygodni temu i w sezonie 2024/2025 również zagrają w elicie.

