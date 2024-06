Reprezentant Polski zmienił klub. „Transfer cenny podwójnie”

Po nieudanym sezonie w składzie ZAKSY doszło do wielu przetasowań. Władze klubu poinformowały najpierw o odejściu Aleksandra Śliwki i Łukasza Kaczmarka, a następnie Korneliusza Banacha, Bartłomieja Klutha, Bartosza Bednorza, Dmytro Paszyckiego, Twana Wiltenburga, Przemysława Stępnia, Mateusza Biernata oraz Radosława Gila. Z kolei Wojciech Żaliński ogłosił zakończenie kariery.

Łukasz Kaczmarek znalazł klub

W przypadku niektórych zawodników znamy już ich przyszłość. Dla przykładu Aleksander Śliwka został niedawno ogłoszony jako nowy nabytek Suntory Subirds. Teraz sytuacja zmieniła się także u Łukasza Kaczmarka.

Jastrzębski Węgiel poinformował we wtorek 4 czerwca, że atakujący reprezentacji Polski związał się z mistrzem Polski. – Głównym aspektem, dla którego przychodzę do tak wspaniałego klubu, jest to, że będę walczył o najwyższe cele. O to, żeby ta drużyna grała na najwyższym poziomie zarówno w Polsce, jak i Europie. Przekonujący dla mnie był pomysł na budowę tego zespołu na najbliższy sezon oraz to, że będziemy walczyć na każdym polu o złote medale – powiedział w klubowych mediach siatkarz.

Łukasz Kaczmarek: Mam nadzieję, że sukcesy będą kontynuowane

W barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Łukasz Kaczmarek spędził sześć sezonów i zdobył dwa mistrzostwa Polski, czterokrotnie triumfował w Pucharze Polski, trzykrotnie w Superpucharze oraz trzy razy wznosił puchar Ligi Mistrzów.

– W ciągu sześciu lat, które spędziłem w Kędzierzynie-Koźlu, praktycznie wszystkie finały, które rozegrałem, a na pewno około 80-90 procent z nich, były przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. Zawsze jak tutaj przyjeżdżałem, w Jastrzębiu panowała świetna atmosfera. Będzie mi bardzo miło móc zagrać w tej hali. W minionym sezonie Jastrzębski Węgiel pokazał niesamowitą formę i osiągnął sukcesy, które mam nadzieję, będą kontynuowane – dodaje nowy atakujący Jastrzębskiego Węgla.

Prezes Jastrzębskiego Węgla: Transfer cenny podwójnie

Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol zabrał również głos nt. transferu atakującego. – Transfer Łukasza Kaczmarka jest dla nas cenny podwójnie. Z jednej strony pozyskujemy niezwykle wartościowego zawodnika na pozycji atakującego, a z drugiej Polaka, przez co odblokowuje nam to limity obcokrajowców na innych pozycjach – przyznał.

– W ostatnich latach bardzo dobrze trafialiśmy z graczami na tej pozycji i jestem przekonany, że z Łukaszem będzie podobnie. Przychodzi do nas siatkarz o uznanej marce w PlusLidze, ale także w Europie i na poziomie reprezentacyjnym, który moim zdaniem jest w stanie zapewnić nam ciągłość sukcesów w wydaniu krajowym i może dołożyć coś więcej w Lidze Mistrzów – zakończył.

