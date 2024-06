Nikola Grbić pozbywa się wątpliwości. Wyjawił, co ze składem na igrzyska

Polscy siatkarze udadzą się do Lublany na trzeci turniej Ligi Narodów 2024. Zawodnicy Nikoli Grbicia zajmują trzecie miejsce w tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek. Sztab coraz mocniej zerka w kierunku igrzysk olimpijskich, które rozpoczną się za niecałe półtora miesiąca. Kibice czekają z wytęsknieniem na skład kadry, którą będą dopingować w stolicy Francji.

Nikola Grbić wyłoni kadrę na igrzyska olimpijskie

Nikola Grbić zabierze do Słowenii aż siedemnastu zawodników. W składzie meczowym może znaleźć się tylko czternastka, więc trzech siatkarzy będzie oglądało mecze zza band lub na trybunach. Serb poinformował, że wszyscy znajdą się przynajmniej raz w składzie, lecz nie daje gwarancji, iż każdy pojawi się na parkiecie.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet serbski szkoleniowiec wyjawił także szczegóły dotyczące wyboru składu na turniej olimpijski. Wybór siedemnastki jest zarazem ograniczeniem szerokiej kadry, która w ostatnich tygodniach trenowała w podzielonym składzie. Część występowała na VNL, a część trenowała w Spale. Teraz wiadomo, że trzynastkę na IO (12 graczy + 1 rezerwowy) Grbić wybierze spośród kadry na turniej w Lublanie.

Dwunastkę oraz nazwisko trzynastego gracza w roli dżokera medycznego chciałbym ogłosić po turnieju w Słowenii. Taki mam plan. Jeśli się nie powiedzie, to zrobię to najpóźniej pod koniec finałowych zmagań w Łodzi. Wyboru dokonam z grona tych 17 graczy – powiedział Grbić, dodając, ze kadra w 17-osobowym składzie będzie wspólnie trenować do czasu ostatniego turnieju towarzyskiego w Gdańsku (20-21 lipca).

Polscy siatkarze kończą Ligę Narodów 2024

Polscy siatkarze zagrają podczas trzeciego turnieju Ligi Narodów z Włochami, Argentyną, Serbią i Kubą. W kolejnym tygodniu wezmą udział w zmaganiach finałowych w Łodzi.

