Dwukrotny mistrz świata poza PlusLigą. Zaskakujący ruch byłego reprezentanta

W latach 2012-21 w barwach seniorskiej reprezentacji Polski Dawid Konarski rozegrał grubo ponad 150 oficjalnych meczów. W tym czasie na swoim koncie siatkarz zapisał również klubowo m.in. trzy mistrzowskie tytuły (2015, 2016, 2017) w PlusLidze, będąc kluczową postacią ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

PlusLiga: Dawid Konarski nowym siatkarzem Al-Nassr!

W minionym sezonie „Konar” był siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. W mającym ogromną historię klubie, jak na polskie realia, doszło jednak do sporej rewolucji. Stery przejął trener Gheorghe Cretu, który nie zdecydował się na pozostawienie Konarskiego wśród duetu atakujących Skry na sezon 2024/25.

Dwukrotny mistrz świata (2014 i 2018) podjął zatem decyzję o wyjeździe z Polski. Konarski będzie przecierał szlaki w dosyć ciekawym, z pewnością nietypowym, jak na siatkarskie realia, kierunku. Atakujący oficjalnie został przedstawiony, jako nowy zawodnik Al-Nassr. To klub, którego piłkarzem na co dzień jest Cristiano Ronaldo. Jak jednak widać, również w innych dyscyplinach Saudyjczycy chcą stawiać coraz pewniejsze kroki.

Polak z klubem z Arabii Saudyjskiej związał się rocznym kontraktem.

Bartosz Kurek z głośnym powrotem do Polski

W odwrotnym kierunku, czyli ponownie w PlusLidze, zagra za to kapitan reprezentacji Polski. Bartosz Kurek właśnie został oficjalnie zaprezentowany, jako nowy zawodnik ZAKSY. Dla doświadczonego atakującego będzie to powrót do Kędzierzyna-Koźla po wielu latach przerwy. „Kuraś” występował w klubie, jeszcze pod nazwą Mostostal-Azoty, w latach 2005-08.

Do PlusLigi ma wkrótce trafić również Wilfredo Leon. Przyjmujący polskiej kadry nie miał jeszcze okazji do występów na krajowych parkietach. Klubem, który zdołał spełnić wymagania słynnego siatkarza, był dosyć niespodziewanie Bogdanka LUK Lublin.

