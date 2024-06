Spore nerwy polskiego reprezentanta w siatkówce. Musiał zatrzymać samolot

W najmocniejszym możliwym składzie zespół trenera Nikoli Grbicia wybrał się na turniej VNL do Lublany. Już od środy zacznie się granie, które będzie jednym z najważniejszych egzaminów przed selekcją reprezentacji Polski w kontekście igrzysk olimpijskich.

Liga Narodów: Jakub Kochanowski o „przygodzie” w drodze do Lublany

Serbski selekcjoner Polaków będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Spośród powołanych 17. siatkarzy ostatecznie do Paryża pojedzie tylko 12. plus rezerwowy, który do otrzymania ew. olimpijskiego medalu, będzie musiał zaliczyć jakikolwiek występ.

Na stronie internetowej Polsatu Sport można znaleźć nietypową historię dotyczącą samego lotu reprezentacji Polski z ojczyzny do Lublany. Jak się okazuje, sporo nerwów najadł się środkowy kadry Jakub Kochanowski.

– Miałem przygodę. Musiałem przerwać procedurę wyjazdu samolotu ze stanowiska. Przez gapiostwo zostawiłem telefon przy bramce i musiałem z powrotem otwierać drzwi i wrócić. Na szczęście obsługa była bardzo pomocna i nic nie opóźniło się. Dziękuję obsłudze lotniska, że pozwolili mi to zrobić. Dawno się tak nie zestresowałem, jak wtedy. A co lubię robić w trakcie lotu? Akurat teraz czytam biografię Rogera Federera – opowiedział już z uśmiechem podstawowy gracz w zespole trenera Grbicia.

Warto przypomnieć, że Kochanowski od nowego sezonu będzie siatkarzem Projektu Warszawa. Poprzednie kampanie spędził w barwach Asseco Resovii Rzeszów.

twitter

Liga Narodów: Kiedy i gdzie kolejne mecze reprezentacji Polski?

Obrońcy tytułu najlepszej drużyny VNL z 2023 mają do zagrania jeszcze jeden turniej przed finałową rozgrywką. Ta druga, najważniejsza, odbędzie się w Łodzi, co sprawia, że Polacy mają zagwarantowany udział, jako gospodarz zmagań.

Zanim jednak łódzki turniej finałowy Ligi Narodów (27-30 czerwca), Polacy zagrają cztery mecze w Lublanie. W Słowenii polska drużyna będzie cztery spotkania, w dniach 19-23 czerwca. Polacy zagrają kolejno: z Włochami (19.06, g. 20:30), Argentyną (21.06, 13:00), Serbia (22.06, 16:30) i na koniec z Kubą (23.06, 13:00).

Mecze VNL można oglądać na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo pojedynki pokazywane są również m.in. na otwartych TV4, a również Polsacie. Transmisje online są za to dostępne np. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Gwiazda PlusLigi załamana tą decyzją. „To totalna katastrofa”Czytaj też:

Kapitalne liczby polskich siatkarek. Tylko jedna reprezentacja jest lepsza