Kibice „Gangu Łysego” nie mogą tego przegapić. Sprawdź terminarz turnieju VNL w Lublanie

Polscy siatkarze wymieniają się z koleżankami po fachu jeśli chodzi o uwagę kibiców volleya w kraju. Tym razem w jednym momencie rywalizować będą obie ekipy. Podczas gdy zespół Nikoli Grbicia rozegra trzeci turniej fazy zasadniczej w Lublanie, drużyna Stefano Lavarinego powalczy o drugi medal VNL w historii.

Polscy siatkarze powalczą w Lublanie

Kibice spokojnie zapoznali się z powołaniami serbskiego szkoleniowca. Ogłosił je stosunkowo wcześnie. Publikując listę dał do zrozumienia, że z tego grona wybierze skład na igrzyska. Grbić zostawił sobie opcję, gdyż do Słowenii zabrał nie 14, a 17 zawodników. Obiecał, że każdy znajdzie się w składzie meczowym, lecz nie każdy może dostać szansę gry. Po zakończeniu zmagań w Lublanie ma podjąć jedną z najważniejszych decyzji – kto za miesiąc poleci do Paryża, a kto zostanie w kraju.

Zanim do tego dojdzie, Biało-Czerwoni muszą rozegrać ostatnie cztery mecze przed turniejem finałowym VNL 2024 w Łodzi. W Lublanie mistrzowie Europy zagrają z Włochami, Argentyną, Serbią i Kubą. Choć starcie z Italią powinno jawić się jako wielki hit, to Ferdinando De Giorgi daje odpocząć największym gwiazdom. Te już wcześniej mocno się napracowały, by zapewnić awans na igrzyska poprzez ranking FIVB. Nawet cztery porażki nie sprawią, że Italii zabraknie w Paryżu.

Ciekawie zapowiadają się starcia z Serbią i Kubą. Oba zespoły walczą o ostatnie miejsce premiowane grą na igrzyskach. Ewentualny triumf nad Polakami da im wielki zastrzyk punktów do rankingu.

twitter

Terminarz polskich siatkarzy podczas turnieju VNL 2024

Pierwszym rywalem w Lublanie będą Włosi. Mecz odbędzie się w środę, 19 czerwca, o godzinie 20:30. Później czeka ich dzień wolnego, by rozegrać trzy mecze dzień po dniu.

Włochy – Polska, 19 czerwca, godzina 20:30

Argentyna – Polska, 21 czerwca, godz. 13:00

Serbia – Polska, 22 czerwca, godzina 16:30

Kuba – Polska, 23 czerwca, godzina 13:00

Czytaj też:

Siatkarka Lavariniego wciąż walczy. Kontuzja zabrała jej poprzedni sezonCzytaj też:

Powrót do przeszłości w europejskiej siatkówce. Kibice czekali na tę zmianę