Powrót do przeszłości w europejskiej siatkówce. Kibice czekali na tę zmianę

Kibice siatkówki od kilku tygodni skupieni sią głównie na rywalizacji kadr narodowych w Lidze Narodów. Siatkarki Stefano Lavariniego bardzo dobrze poradziły sobie w fazie zasadniczej VNL, przez co do finałów podejdą z trzeciego miejsca. Z kolei ekipa Nikoli Grbicia lada dzień rozpocznie zmagania w trzecim turnieju w Lublanie. W międzyczasie kluby szykują się do sezonu 2024/2025.

Zmiany w Lidze Mistrzów siatkarzy

Od dłuższego czasu kibice otrzymują kolejne potwierdzenia transferowe. Czołowe kluby PlusLigi szykują się na kolejne zmagania w Lidze Mistrzów. W nadchodzących zmaganiach Champions League Polskę będą reprezentować Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa (wśród panów) oraz PGE Rysice Rzeszów, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i Grot Budowlani Łódź. Początkowo miejsce poprzez mistrzostwo Tauron Ligi zapewnił sobie Chemik Police, lecz kilka dni temu klub poinformował, iż z powodu trudnej sytuacji finansowej rezygnuje z udziału w europejskich pucharach.

Wszystkie sześć polskich klubów w Lidze Mistrzów musi szykować się na zmienioną rywalizację o triumf. Europejska Konfederacja Siatkówki poinformowała, że od nachodzącego sezonu wraca rywalizacja w Final Four. Oznacza to, że półfinały i finały odbędą się w jednym miejscu w trakcie jednego weekendu. Imprezy odbędą się oddzielnie dla pań i panów. CEV nie będzie organizować meczu o trzecie miejsce.

Wcześniejsze fazy rozgrywek odbędą się bez zmian. Do pięciu grup trafi 20 zespołów. Bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczą zwycięzcy każdej z nich oraz najlepsza ekipa z drugiego miejsca. Pozostali wiceliderzy tabel wraz z najlepszym klubem z trzecich miejsc grają w barażach o awans do 1/4 finału. W fazie pucharowej starcia odbywają się na zasadzie mecz i rewanż z możliwością rozegrania ewentualnego złotego seta.

Polacy powalczą o kolejne sukcesy w Champions League

Od czterech lat Polska ma przynajmniej jednego przedstawiciela w finale Ligi Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała tytuł trzy razy z rzędu w latach 2021-2023. Z kolei w latach 2023-2024 w finałach występował Jastrzębski Węgiel.

