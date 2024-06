Polacy dali lekcję siatkówki Kubańczykom. Nikola Grbić podjął decyzję ws. igrzysk

Z dziesięcioma zwycięstwami reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła zmagania w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów 2024. Obrońcy tytułu sprzed roku na koniec pokonali Kubańczyków 3:0 na turnieju w słoweńskiej Lublanie.

Liga Narodów: Polska – Kuba, pewne zwycięstwo Biało-Czerwonych

Przed rozpoczęciem niedzielnego pojedynku było wiadomo, że Kuba ma jeszcze o co grać w kontekście walki o bilet na igrzyska olimpijskie. Najbardziej zaniepokojeni mogli być reprezentanci Serbii, którzy czekali na dobry, ze swojej perspektywy, rezultat w meczu Polska – Kuba. Serbski zespół mocno trzymał kciuki za mistrzów Europy, bo porażka Kubańczyków zapewniała im miejsce w Paryżu.

Tak się faktycznie stało, trzeba przyznać, w bardzo dobrym stylu ze strony Polaków. Trener Nikola Grbić tym razem postawił na wyjściowe ustawienie w następującej konfiguracji: Tomasz Fornal i Wilfredo Leon na przyjęciu, Bartosz Kurek na ataku, Norbert Huber i Mateusz Bieniek na środku, na rozegraniu Marcin Janusz oraz Paweł Zatorski na pozycji libero. Można było zatem zauważyć, że względem wcześniejszych, „galowych” ustawień Polaków, w składzie Fornal wskoczył za Aleksandra Śliwkę.

Co do samego spotkania, to był mecz pod pełną kontrolą Polaków. Mocne, soczyste ataki ze skrzydeł, zagrywka odrzucająca rywali od siatki, wysoka skuteczność w ataku. A do tego błędy w wykonaniu przeciwnika. Już statystyki pierwszego seta ukazały to najlepiej. Wynik 25:17 dla Polaków, po ich stronie ponad 70 procent skuteczności w ataku, do tego aż 11 błędów własnych Kubańczyków. Nic dodać, nic ująć.

Nikola Grbić podjął decyzję ws. kadry na igrzyska olimpijskie

Bardzo podobny scenariusz miały dwa kolejne sety. Gra Polaków mogła imponować. Wspomniany Fornal dobrze wkomponował się w ustawienie, choć warto zaznaczyć, że co do ostatecznych decyzji względem składu na igrzyska olimpijskie Polaków (12-13 graczy), trener Grbić dał sobie jeszcze trochę czasu.

Choć początkowo w przekazie medialnym przewijały się terminy końca turnieju w Lublanie, Serb dał sobie maksymalnie dużo czasu, na ostateczne, trudne wybory. Te mają zapaść po turnieju finałowym VNL w Łodzi. Granie w Polsce, w Atlas Arenie, rozpocznie się już 27 czerwca (tj. najbliższy czwartek), a zakończy w niedzielę 30.06.

Wiadomo już, że w ćwierćfinale Polacy zagrają najprawdopodobniej z reprezentacją Brazylii. Do tego potrzeba wygranej Słowenii z Serbią. Jeśli gospodarze turnieju w Lublanie przegrają niedzielny mecz, siatkarze zmierzą się z Argentyną.

