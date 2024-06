Ważny transfer Jastrzębskiego Węgla. Siatkarz gra u Michała Winiarskiego

Wywodzący się z Lipska zawodnik ma 25 lat, a już naprawdę spore doświadczenie na międzynarodowym polu. Jeszcze w lidze niemieckiej debiutował w Berlinie, w barwach miejscowego VCO Berlin. Następnym krokiem były przenosiny do Berlin Recycling Volleys, później SVG Lüneburg i ponownie wybranie stolicy Niemiec. W Bundeslidze Anton Brehme zdobył jednak wszystko, co było do zdobycia i wyjechał poza kraj.

PlusLiga: Anton Brehme nowym siatkarzem Jastrzębskiego Węgla

Środkowy, który podpisał kontrakt z mistrzami Polski, to również etatowy reprezentant swojego kraju. W barwach drużyny narodowej mierzący 206 cm siatkarz współpracuje z selekcjonerem… dobrze znanym z polskich boisk. Mowa rzecz jasna o Michale Winiarskim. Polski trener razem z Niemcami zdołał wywalczyć awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Na co dzień pracuje za to w Aluron CMC Warcie Zawiercie, czyli finałowym przeciwniku Jastrzębian z sezonu 2023/24.

– Oczekiwania mam duże, ponieważ szczerze powiedziawszy, od dłuższego czasu śledzę klub w social mediach. Za każdym razem gracie niesamowity sezon i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Dla mnie jako młodego zawodnika jest to miłe móc trafić do tego typu drużyny. Czuję trochę presję związaną z występami, będzie sporo grania, ale to dla mnie dobry krok. Mam nadzieję, że to będzie dobry i pełen sukcesów sezon. Liczę na dobrą współpracę na boisku, ale także z kibicami i myślę, że wspólnie stworzymy świetną atmosferę – przyznał trzykrotny mistrz Niemiec.

Ostatni sezon niemiecki siatkarz spędził we włoskim klubie Modena Volley.

Mistrzowie Polski zbroją się przed kolejnym sezonem

Brehme to kolejna nowa twarz w szeregach Jastrzębskiego Węgla. Co do siatkarzy, którzy pozostali w drużynie, zachowana została oś, wokół której zbudowano zespół na kolejną kampanię. W barwach mistrzów kraju będzie można dalej oglądać m.in. reprezentacyjnego libero Jakuba Popiwczaka czy przyjmującego Tomasza Fornala oraz francuskiego rozgrywającego Benjamina Toniuttiego.

Po stronie nowych twarzy można za to zapisać, poza niemieckim środkowym, innego reprezentanta mistrzów olimpijskich, Francuza Timothee Carle. W Jastrzębiu-Zdroju zakontraktowano również atakującego reprezentacji Polski Łukasza Kaczmarka.

