Polacy mogą „wybrać” sobie przeciwnika na igrzyskach. Rywale zagrają va banque

Polscy siatkarze potrzebowali aż pięciu setów, by wygrać sobotni pojedynek. Serbowie do samego końca nie poddawali się, wiedząc, jak bolesna będzie porażka tuż przed końcem walki o igrzyska. Zespół Igora Kolakovicia podobnie jak Kubańczycy muszą do ostatniej piłki fazy grupowej walczyć o ranking FIVB. Przed ostatnimi meczami na pole position znajdują się właśnie rodacy Nikoli Grbicia.

Polscy siatkarze mogą „wybrać” rywala na igrzyska

Porażka z Polską po tie-breaku była dla nich pod tym względem najmniejszym wymiarem kary. Stracili zaledwie 0,01 pkt, czyli tyle co nic. Serbia ma obecnie 8,38 pkt przewagi nad Kubą. Rywale z Karaibów mają w starciu z Biało-Czerwonymi wiele do stracenia… lub zyskania. Z powodu różnicy w rankingu rywale przy wygranej nad mistrzami Europy mogą zgarnąć od 12,65 do nawet 17,65 punktów. Wszystko jest zależne od wymiaru wygranej. W przypadku porażki stracą od 0,01 do 2,35 pkt. Biorąc pod uwagę fakt, że Serbowie przed ostatnim meczem znajdują się przed nimi w tabeli, porażka z Polakami automatycznie oznacza koniec marzeń.

Nawet wygrana nad kadrą Grbicia może nie dać Kubańczykom awansu. Ważny będzie także mecz Serbów ze Słoweńcami. Kadra Gheorghe Cretu po raz pierwszy w karierze zajmuje drugie miejsce w rankingu FIVB. Gospodarze turnieju w Lublanie chcą zakończyć go zwycięstwem i pierwszą pozycja przed turniejem finałowym w Łodzi.

Serbom do awansu (przy zwycięstwie Kuby nad Polską) wystarczy nawet triumf po tie-breaku. Otrzymają za niego niecałe 10 punktów, które wystarczy do utrzymania ostatniego miejsca dającego prawo gry w Paryżu.

Polska zagra z Kubą w VNL 2024

Mecz Polska – Kuba w ramach fazy grupowej Ligi Narodów odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca, o godzinie 13:00. Transmisję TV z meczu przeprowadzi Polsat oraz Polsat Sport 1. Ponadto dostępna będzie transmisja online w serwisach Polsat Box Go i Volleyball World TV.

