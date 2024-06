Nikola Grbić zmierzy się z rodakami. Zobacz transmisję TV, online meczu Serbia – Polska

Polscy siatkarze zbliżają się do finiszu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Poprzez organizację turnieju finałowego mogli z góry zakładać awans do kluczowego etapu, który rozegra się w ostatni weekend czerwca w Łodzi. Do rozegrania pozostały im jeszcze dwa mecze. Pierwszy to pojedynek z Serbią, która do samego końca walczy o awans na igrzyska olimpijskie.

Polacy zagrają z Serbami walczącymi o awans na igrzyska

Coraz mniej niewiadomych towarzyszy zmaganiom siatkarzy. Serbowie walczą o ostatnie miejsce premiowane grą na igrzyskach wraz z Kubańczykami. W bezpośrednim pojedynku górą byli ci pierwsi, przez co obecnie prowadzą z przewagą niecałych dziewięciu punktów. W siatkówce to nie wiele. Dodatkowo zespół z Karaibów także ma do rozegrania starcie z Polską. Wygrana z zespołem Nikoli Grbicia będzie dużym zastrzykiem punktów dla każdego z rywali.

Ale Polacy również wbrew pozorom mają o co walczyć. Ekipa Nikoli Grbicia chce podejść do finałów VNL z jak najwyższej pozycji. Biało-Czerwoni obecnie plasują się na drugim miejscu z realną szansą na fotel lidera. Pierwsi Słoweńcy legitymują się bilansem 9 zwycięstw i 1 porażki, podczas gdy „Gang Łysego” ma 8 zwycięstw i 2 porażki. Oba zespoły zagrają w Lublanie jeszcze dwukrotnie.

Zespół Nikoli Grbicia w stolicy Słowenii gra póki co perfekcyjnie. Dotychczasowe dwa spotkania – z Włochami i Argentyną – zakończyły się zwycięstwami do zera. Pozostaje wierzyć, że świetna passa zostanie zachowana.

instagram

Serbia – Polska w Lidze Narodów 2024. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Mecz Serbia – Polska w ramach trzeciego turnieju VNL 2024 w Lublanie odbędzie się w sobotę, 22 czerwca, o godzinie 16:30. Transmisję TV ze spotkania przeprowadzi Polsat i Polsat Sport 1. Ponadto dostępna będzie transmisja online w serwisach Polsat Box Go oraz Volleyball World TV.

Czytaj też:

Rywalka prowokowała polskie siatkarki. Kibice wściekli na brak karyCzytaj też:

Projekt Warszawa szykuje się na Ligę Mistrzów. Stawiają na doświadczonego gracza