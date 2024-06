Wyczerpujący ćwierćfinał zrobił swoje. Polki powalczą o trzecie miejsce w VNL

Polskie siatkarki udanie rozpoczęły finały Ligi Narodów 2023. Polki po wielkim thrillerze pokonały reprezentację Turcji 3:2. Pojedynek należał do bardzo męczących, co biorąc pod uwagę zaledwie kilkanaście godzin odpoczynku przed kolejnym meczem, stawiało kadrę Stefano Lavariniego w trudnej sytuacji. Ostatecznie półfinał VNL 2024 przebiegł pod dyktando Włoszek. Zespół Julio Velasco zwyciężył 3:0 (25:18, 25:187, 25:12).

Włoszki zdominowały Polki w VNL 2024

Pierwsze minuty inauguracyjnego seta należały do Polek. Włoszki szybko weszły na dobre tory, notując serie punktów. Lavarini reagował przerwą na żądanie, ale przewaga Italii spadała powoli. Włoszki prowadziły nawet 15:9, a później nawet 20:13. To sprawiło, że końcówka przebiegła ekipie Julio Velasco w spokojnym rytmie. Selekcjoner polskiej kadry szukał szans poprzez zmiany na przyjęciu, lecz nie dało to oczekiwanego skutku. Italia zwyciężyła 25:18.

Drugi set rozpoczął się dobrze dla Włoszek, lecz Polki zdążyły je dogonić. Jeszcze przed 10. Punktem kibice w Bangkoku byli świadkami wymiany cios za cios. Po jednej stronie mogli liczyć na ataki Magdaleny Stysiak, a po drugiej na Paoli Egonu. Wyrównana rywalizacja nie trwała jednak długo. Włoszki znowu złapały rytm, budując sobie wielką przewagę. Przyjmujące nie prezentowały się tak dobrze jak zazwyczaj, co wykorzystywała m.in. wspomniana włoska atakująca. Gdy ekipa Julio Velasco zdobywała 20. Punkt, Biało-Czerwone miały ich o pięć mniej. Ostatecznie pomimo długiej przerwy spowodowanej błędem w wyniku, Włoszki zdominowały rywalki 25:18.

Polki znów dobrze rozpoczęły seta, po czym znów oddały inicjatywę Włoszkom. Lavarini wprowadził na boisko Klaudię Alagierską do poprawy gry na środku. Italia dobrze sobie radziła w tej kwestii, co pozwalało na budowanie wielkiej przewagi. Z czasem stało się jasne, że tylko wielki kataklizm odbierze drużynie Velasco awans do finału. Rozpędzone siatkarki z Półwyspu Apenińskiego zdominowały trzeciego seta i pewnie zameldowały się w finale. Polkom pozostało czekać na rywalki w meczu o brąz.

Polskie siatkarki zagrają o brąz Ligi Narodów 2024

W spotkaniu o trzecie miejsce w Lidze Narodów 2024 Polki zagrają z przegranym pojedynku Brazylia – Japonia. Początek starcia zaplanowano na niedzielę, 23 czerwca, na godzinę 12:00 czasu polskiego.

