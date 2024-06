Wszystko jasne! Wiemy, z kim polskie siatkarki zagrają na igrzyskach olimpijskich

Polskie siatkarki szykują się do finałowej rywalizacji w Lidze Narodów 2024. W ćwierćfinale imprezy zmierzą się z obrończyniami turnieju, Turczynkami. Przed startem VNL Finals zarówno zawodniczki, jak i kibice bacznie śledzili losowanie grup turnieju olimpijskiego. W Bangkoku do Biało-Czerwonych uśmiechnęło się szczęście.

Polki zagrają na igrzyskach z wicemistrzyniami oraz oustiderem

Choć Polki wywalczyły awans na igrzyska poprzez turniej kwalifikacyjny, to i tak bacznie zerkały na ranking FIVB od początku Ligi Narodów 2024. Wynikało to z chęci znalezienia się w jak najlepszym koszyku przed losowaniem. Siatkarki pobijały kolejne rekordy pozycji, aż znalazły się na trzecim miejscu. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem mogły powalczyć o historyczny awans na drugą lokatę, który dałby im rozstawienie przed losowaniem.

Finalnie Biało-Czerwone znalazły się w pierwszym koszyku wraz z Turcją i Stanami Zjednoczonymi. Oznaczało to, że kadra Lavarini na pewno nie zagra z tymi ekipami w fazie grupowej turnieju olimpijskiego. Kibice przez ostatnie dni głowili się, jaka grupa będzie najkorzystniejsza, a jaka będzie oznaczać kłopoty.

Polki mogą być zadowolone z losowania. Drużyna Lavariniego znalazła się w grupie B wraz z Brazylią, Japonią oraz Kenią. Ekipa z Ameryki Południowej to wicemistrzynie olimpijskie, które ostatnio pokonały Biało-Czerwone. Zespół z Azji ostatnio musiał przełknąć gorycz porażki 0:3. Z kolei Kenijki to zespół najniżej notowany w rankingu FIVB, który dostał się na turniej ze względu na kryterium geograficzne. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny w grupie, a także dwie z trzech ekip, które zajmą trzecie miejsce w swoich grupach.

Polki szykują się na walkę w turnieju olimpijskim

Turniej olimpijski siatkarek rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 11 sierpnia. Złota wywalczonego przed trzema laty w Tokio bronić będą Amerykanki. W ramach przygotowań do igrzysk Polki wezmą udział m.in. w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. W Mielcu w dniach 16-19 lipca odbędzie się w Mielcu turniej z udziałem kadry Stefano Lavariniego, a także Francuzek, Dominikanek i Serbek.