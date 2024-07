Polski siatkarz zagra w klubie Cristiano Ronaldo. Zdradził, co zadecydowało o wyborze

Dawid Konarski to jeden z czołowych polskich atakujących ostatnich kilkunastu lat. Siatkarz przez lata był częścią reprezentacji Polski, która święciła triumfy na arenie międzynarodowej. Zawodnik nie miał przeważnie problemów ze znalezieniem klubów. Sytuacja, która wydarzyła się w ostatnich miesiącach zmusiła go jednak do poszukania awaryjnej opcji. Zdecydował się na niecodzienny wybór.

Dawid Konarski zagra w Arabii Saudyjskiej

Konarski miał pierwotnie przedłużyć kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów, lecz według jego wcześniejszych wypowiedzi klub nieoczekiwanie zmienił warunki umowy, co nie spotkało się z akceptacją zawodnika. Ten rozpoczął poszukiwania nowej oferty. Zdecydował się skorzystać z propozycji Al-Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej jest znany obecnie przede wszystkim z piłki nożnej. Gwiazdą tamtejszej drużyny jest Cristiano Ronaldo, który na Bliskim Wschodzie inkasuje setki milionów euro rocznie.

Atakujący w rozmowie z TVP Sport zdradził, że głównym czynnikiem przesądzającym o transferze były pieniądze. „Konar” stwierdził, że były one wysokie, ale nie jest to siatkarski top. Dodatkowo klub zapewni mu mieszkanie na zamkniętym osiedlu, przez co będzie mógł zamieszkać w nowym miejscu wraz z rodziną.

– Warunki finansowe na pewno przyciągają, choć nie jest to siatkarsko najlepiej płatny kraj. W moim przypadku mogę przyznać szczerze, że decydowały w dużej mierze kwestie wynagrodzenia – powiedział Konarski. – Już podczas komplikujących się rozmów z PGE Skrą Bełchatów powiedziałem menedżerowi, że miejsce pracy nie gra dla mnie aż takiej roli. Stwierdziłem, że pójdę tam, gdzie warunki finansowe będą najlepsze. Poziom sportowy zeszedł na dalszy plan, ale też nie od razu – dodał były atakujący reprezentacji Polski.

Kariera Dawida Konarskiego

Dawid Konarski to dwukrotny mistrz świata (2014,2018) oraz brązowy medalista mistrzostw Europy 2019. Ponadto trzykrotnie cieszył się z mistrzostwa Polski. W dotychczasowej karierze reprezentował barwy m.in. Delecty Bydgoszcz, Asseco Resovii Rzeszów, Ziraatu Ankara czy Aluron CMC Warty Zawiercie.

